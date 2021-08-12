Минприроды до конца года начнет восстанавливать три туристических объекта в Припяти

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в 2021 году начнет работы по восстановлению первых трех объектов в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщила операционный директор проектного офиса Илона Шнейдер во время презентации проекта реновации, передает LIGA.net.

Отмечается, что работы по восстановлению начнут с кафе "Припять", автовокзала и 16-этажного здания в Припяти. В 2021 году планируют разработать проект реновации зданий, а в 2022 году – начать строительные и ремонтные работы. Кроме того, реновация затронет и витражи в кафе "Припять".

На крыше 16-этажного здания намерены оборудовать смотровую площадку. В этом же доме также создадут музей в квартире пожарника лейтенанта Владимира Правика, который руководил первой пожарной бригадой, прибывшей на ЧАЭС после аварии. В здании планируют совместить туристический и мемориальный комплексы.

Кроме того в этом году должны подготовить проект реновации КПП "Дитятки", через который туристы въезжают в Зону отчуждения. Строительные работы запланированы на 2022 год.