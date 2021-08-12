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Fitch (304) Нафтогаз (3153) рейтинг (892)

Fitch улучшил прогноз по рейтингу "Нафтогаза"

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Fitch улучшил прогноз по рейтингу

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной валюте со "стабильного" на "позитивный", подтвердив сам рейтинг на уровне "B".

Согласно сообщению Fitch, уравнивание рейтингов "Нафтогаза" до аналогичного рейтинга Украины отражает сильную связь компании с государством, передает Интерфакс-Украина.

Fitch также подтвердило автономный кредитный профиль (SCP) компании на уровне "b-".

Рейтинговое агентство вновь напомнило свои ожидания, что ликвидность группы находится под давлением из-за ожидаемых высоких капитальных затрат, которые "Нафтогаз" планирует инвестировать в расширение ресурсной базы, чтобы остановить падение добычи газа.

Слабый финансовый профиль "b-" SCP отражает волатильность профиля бизнеса компании, в основном изменчивость цен на газ, и его трансформацию после отделения направления транзита газа с 2020 года.

Fitch указывает на важность для финансового профиля НАК возможностей по взысканию дебиторской задолженности в условиях слабой экономики страны и ожидаемого дефицита ликвидности.

Рейтинговое агентство по-прежнему считает, что валютные риски для "Нафтогаза" остаются высокими, поскольку около 68% ($1,6 млрд) его долга, относящегося к еврооблигациям, на конец 2020 года номинировано в иностранной валюте, в то время как большая часть выручки поступает в гривне.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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