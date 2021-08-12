Власти Израиля ужесточают карантинные ограничения

Министерский кабинет по борьбе с коронавирусом Израиля утвердил новые ограничения, призванные сдержать распространение штамма "дельта".

Так, ограничения "зеленого стандарта" будут распространены на новые отрасли, включая бассейны, спортзалы, кинотеатры и большие торговые центры. От его соблюдения освобождены только дети младше 3 лет, передает newsru.co.il.

Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста. Дети от 12 лет и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест. Это правило вступит в силу с 18 августа.

Также правительство решило вернуться к "фиолетовому стандарту" в торговых и коммерческих центрах, заполняемость которых будет вычисляться по формуле: один человек – на 7 квадратных метров. Это правило не распространяется на магазины площадью менее 100 квадратных метров.

"Фиолетовый стандарт" начнет действовать 16 августа.

Также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий. В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1 тыс. человек. На улице – до 5 тыс. человек.