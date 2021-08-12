Пассажиропоток аэропорта "Киев" вырос с начала года на 8%

В течение января-июля 2021 года международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского обслужил 524 235 пассажиров, что на 8,3% больше чем за аналогичный период 2020 года – 483,9 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что в июле пассажиропоток составил 186 891 человек. В частности, на международных направлениях было обслужено 179 664 пассажира, на внутренних – 7 227.

Всего в июле аэропорт зафиксировал 2 196 рейсов.

Ранее сообщалось, международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского намерен увеличить пассажиропоток в 2021 году примерно до 1,5 млн человек.

Международный аэропорт "Киев" расположен в 7 км от центра города. В аэропорту расположены три терминала общей площадью 31 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.