СБУ разоблачила коррупционную схему с арендой помещений Минобороны

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила коррупцию на двух государственных предприятиях Министерства обороны в Одесской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновники незаконно сдавали в аренду объекты Минобороны, а полученные деньги присваивали.

Отмечается, что ежемесячно убытки бюджету составляли почти 500 тыс. грн.

По предварительным данным следствия, организаторы схемы скрыто передали в частное пользование 2,5 тыс. кв. м складских и производственных помещений из фонда госпредприятий.

Кроме того, чиновники фиктивно трудоустроили в ведомственные учреждения нескольких человек, которые не исполняли свои обязанности, а их зарплату присваивали "работодатели".

Во время обысков в местах работы и жительства одного из организаторов схемы правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике документацию с доказательствами противоправной деятельности, незарегистрированное оружие с патронами, а также золотые слитки.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности причастных лиц.