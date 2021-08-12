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СБУ разоблачила коррупционную схему с арендой помещений Минобороны

Новини БізнесЦензор Корупція

СБУ разоблачила коррупционную схему с арендой помещений Минобороны

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила коррупцию на двух государственных предприятиях Министерства обороны в Одесской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновники незаконно сдавали в аренду объекты Минобороны, а полученные деньги присваивали.

Отмечается, что ежемесячно убытки бюджету составляли почти 500 тыс. грн.

По предварительным данным следствия, организаторы схемы скрыто передали в частное пользование 2,5 тыс. кв. м складских и производственных помещений из фонда госпредприятий.

Кроме того, чиновники фиктивно трудоустроили в ведомственные учреждения нескольких человек, которые не исполняли свои обязанности, а их зарплату присваивали "работодатели".

Во время обысков в местах работы и жительства одного из организаторов схемы правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике документацию с доказательствами противоправной деятельности, незарегистрированное оружие с патронами, а также золотые слитки.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности причастных лиц.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  СБУ


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Ииии, батюшки , а часом они (Под Одессой вспыхнул масштабный пожар на складах АТБ - огонь бушевал на 10 тыс. кв м ) не из одного колобка себе наскребли по сусекам?!
Оно когда решил, что моральное убожество (коррупционная схема), позволит собрать плоды финансового величия ( схема с арендой помещений ) , нельзя забывать что в такие чудеса, верят только умственные кастраты, вроде коломойского и его проводничек , которые такую лишнюю копеечку в карманчик к своему семейному бюджету до конца дней обслуживать готовы...
( ...иии, до чего твари мерзопакостные опустились...)
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12.08.2021 12:20 Відповісти
 
 