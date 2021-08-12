В банк "Земельный капитал" введена временная администрация

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру выведения АО "Коммерческий банк "Земельный капитал" с рынка путем введения в нем временной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что временную администрацию ввели на один месяц – с 12 августа по 11 сентября 2021 года.

Временным администратором "Земельного капитала" назначен ведущий экономист отдела введения временной администрации управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга банков Сергей Калугин.

Ранее сообщалось, что 11 августа правление Нацбанка решило отнести АО "КБ "Земельный Капитал" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Согласно данным НБУ на 1 января 2021 года, бывший министр угольной промышленности Виктор Тополов контролирует 94,43% акций банка, который он приобрел в 2016 году.