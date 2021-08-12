БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1890 відвідувачів онлайн
Новини Аграрний ринок
131 0
Мінагрополітики (1224) ринок землі (226)

Украинцы продали больше 12 тысяч гектаров земли с начала работы рынка, – Минагрополитики

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

Украинцы продали больше 12 тысяч гектаров земли с начала работы рынка, – Минагрополитики

С начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрировано 6 118 земельных сделок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кроме того, отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 4 635 нотариуса. Всего заявлений – 5 196, из которых согласованы 4 585, в очереди на рассмотрение – 10, отказ получили – 601.

Согласно данным ведомства, общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 12 414 га.

Украинцы продали больше 12 тысяч гектаров земли с начала работы рынка, – Минагрополитики 01

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минагрополитики


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 