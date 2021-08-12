Зеленский назначил исполняющего обязанности главы Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с должности главы Харьковской областной государственной администрации (ОГА) согласно поданному ей заявлению.

Об этом свидетельствует соответствующий указ от 11 августа, опубликованный на сайте Офиса президента.

Другим указом глава государства назначил Александра Скакуна временно исполняющим обязанности главы Харьковской ОГА. Ранее Скакун занимал должность заместителя главы ведомства.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Айну Тимчук главой Харьковской ОГА в конце ноября 2020 года.