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ВОЗ проводит испытания трех новых препаратов против коронавируса

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ВОЗ проводит испытания трех новых препаратов против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анонсировала новую фазу испытаний трех потенциальных препаратов для лечения госпитализированных пациентов с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении ВОЗ, передает Укринформ.

В рамках испытаний специалисты будут набирать госпитализированных добровольцев, которых будут лечить артесунатом, иматинибом и инфликсимабом.

Ранее у этих препаратов был обнаружен потенциал к снижению риска летального исхода у тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Отмечается, что эти лекарства уже применяются для лечения других болезней: артесунат - малярии в тяжелой форме, иматиниб - некоторых видов рака, а инфликсимаб - заболеваний иммунной системы, таких как болезнь Крона и ревматоидный артрит.

Испытания этого лекарства будут проводиться на основе международной платформы сотрудничества Solidarity PLUS, в которой принимают участие более 600 больниц в 52 странах.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Укринформ


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