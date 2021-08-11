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Швейцария ввела новые санкции против Беларуси

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Швейцария ввела новые санкции против Беларуси

Швейцария вслед за ЕС ужесточила экономические санкции против Беларуси, введя контроль на торговлю определенными товарами и ограничения в финансовом секторе.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии, передает Интерфакс-Украина.

"Федеральный совет сегодня объявил о дальнейших экономических санкциях в отношении Беларуси. Они включают контроль на торговлю определенными товарами и ограничения в финансовом секторе", - сказано в сообщении.

В документе указывается, что новые меры вступили силу 11 августа в 18:00 по местному времени.

Как отмечается, новый пакет экономических санкций в отношении Беларуси последовал за "аналогичными решениями Европейского союза в июне". Новые санкции вводятся в отношении товаров, "которые могут использовать с целью наблюдения или перехвата интернет- и телефонной связи".

Кроме того, новые меры "ограничивают торговлю различными нефтепродуктами и хлористым калием, а также товарами, используемыми для производства табачной продукции".

Что касается финансового сектора, Федеральный совет вводит ограничения на "предоставление и торговлю финансовыми инструментами, а также на предоставление кредитов и услуг по страхованию или перестрахованию белорусскому правительству и другим государственным органам и учреждениям".

Кроме того, Швейцария включила в санкционный список предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация".

Ранее сообщалось, что новые санкции против Беларуси ввели СШАВеликобритания и Канада.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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