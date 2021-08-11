Производство труб выросло с начала года на 21%, – "Укртрубопром"

Основные трубные предприятия Украины в январе-июле 2021 года увеличили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 569,6 тыс. тонн, в том числе в июле – 96,2 тыс. тонн.

Об этом сообщили в объединении "Укртрубопром", передает Интерфакс-Украина.

В частности, предприятия объединения за этот период нарастили производство труб на 23,6% – до 377,7 тыс. тонн. В том числе в июле предприятия, входящие в объединение "Укртрубопром", увеличили производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 81,5%, по сравнению с предыдущим месяцем – на 7,3%, до 70,8 тыс. тонн.

Как отмечает генеральный директор "Укртрубопрома" Георгий Польский, положительную динамику демонстрируют "Интерпайп Нико Тьюб" и "Трубосталь", которые за семь месяцев нарастили выпуск трубной продукции на 78,4% и 20% соответственно. В то же время "Сентравис" сократил производство нержавеющих труб на 8%, "Интерпайп НМТЗ" – электросварных труб на 33,4%.

При этом Днепропетровский трубный завод продолжает находиться в простое.

"Мировая экономика продолжает восстанавливаться после пандемии, поэтому благоприятная конъюнктура на внешних рынках сохраняется. Это позволяет украинским предприятиях объединения наращивать объемы производства бесшовных труб уже пятый месяц подряд", – констатирует гендиректор "Укртрубопрома".

По его словам, рост цен на нефть после карантинного 2020 года закономерно поддерживает потребление труб нефтегазового сортамента на высоком уровне. Прежде всего это повлияло на американский рынок, где нефтяные компании в разы активизировали добычу. В Украине же удорожание углеводородов не простимулировало в должной мере увеличение темпов бурения и газодобычи.

"Отдельно стоит отметить рост поставок премиальной трубной продукции. Наши предприятия берут в работу больше заказов со сложными требованиями", – подчеркнул топ-менеджер.

Он также отметил, что с начала года на всех рынках наблюдается беспрецедентный рост цен на сырье, главным образом на железную руду и металлолом. Производители сварных труб, которые снизили производство с начала текущего года, все еще ощущают негативное влияние подорожания штрипса и не могут возобновить нормальную работу.

В свою очередь источник в отрасли сообщил агентству, что после того, как с апреля текущего года трубопрокатное производство "Интерпайп НТЗ" формально вошло в состав "Интерпайп Нико Тьюб", статистика выпуска труб на этих предприятиях изменилась. В соответствии с обновленной статистикой выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" в июне-июле отсутствовал. Тогда как на "Интерпайп Нико Тьюб" он в минувшем месяце составил 67,6 тыс. тонн, а за семь месяцев показан рост производства на этом предприятии на 78,4% – до 299,7 тыс. тонн.

Выпуск труб на "Интерпайп НМТЗ" за семь месяцев сократился на 33,4% – до 28,9 тыс. тонн (в июле 1,5 тыс. тонн).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) в этот период простаивал, тогда как в январе-июле 2020 года произвел 0,3 тыс. тонн. "Сентравис" сократил производство на 8%, до 10,3 тыс. тонн нержавеющих труб (1,5 тыс. тонн).

Завод "Трубосталь" нарастил выпуск на 20%, до 1,2 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн).

Не входящий в объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича нарастил выпуск труб на 10,4% – до 91,4 тыс. тонн (в июле – 10,7 тыс. тонн), "Коминмет" – на 23,9%, до 100,5 тыс. тонн (14,7 тыс. тонн).

Напомним, Украина в 2020 году сократила выпуск труб на 16,3% по сравнению с 2019 годом – до 854 тыс. тонн.