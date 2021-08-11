Кипр расширил перечень вакцин от коронавируса для въезда туристов
Новини БізнесЦензор Соціальна політика
Кипр расширил перечень вакцин от коронавируса, после вакцинации которыми туристы могут беспрепятственно посещать остров.
Об этом сообщило посольство Украины в Республике Кипр, передает Европейская правда.
"Согласно соответствующему решению, Республика Кипр расширила перечень вакцин, сертификаты о вакцинации которыми, выданные соответствующим органом Украины, являются основанием для беспрепятственного пересечения границы Республики Кипр", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о таких вакцинах: Janssen/Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine, Sinovac (CoronaVac) Vaccine, AstraZeneca-Covishield и AstraZeneca-SKBio.
Перед поездкой копию сертификата о прививках на английском языке нужно загрузить на платформе Cyprus Flight Pass за 48 часов до вылета, а также указать данные о вакцинации.
Невакцинированным пассажирам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в сертифицированной лаборатории на территории Украины в течение 72 часов до вылета.
Ранее сообщалось, что власти Кипра приняли решение ужесточить правила въезда для невакцнорованных против коронавирусной инфекции украинских граждан.
Будь ласка, зачекайте...