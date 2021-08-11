Количество зарегистрированных безработных в Киеве за год уменьшилось в 2 раза

Количество безработных в Киеве уменьшилась вдвое по сравнению с прошлым годом, а трудоустроенных – выросло на 16%.

Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости, передает Укринформ.

"На рынке труда Киева происходят позитивные изменения. По состоянию на 1 августа 2021 года на учете в столичной службе занятости находилось 13,2 тыс. безработных – почти вдвое меньше, чем на соответствующую дату в прошлом году – 25,3 тыс. 11,6 тыс. из них получало пособие по безработице (год назад – 22,2 тыс.)", – говорится в сообщении.

Кроме того, с начала 2021 года на столичном рынке труда значительно уменьшились объемы запланированного массового увольнения работников на предприятиях города Киева.

Так, при содействии столичной службы занятости почти 7,8 тыс. киевлян нашли новое рабочее место. По видам экономической деятельности больше всего граждан трудоустроились в сферах оптово-розничной торговли (25%); перерабатывающей промышленности, финансовой деятельности, профессиональной и научной деятельности, государственного управления и обороны (по 8%); информации и телекоммуникаций (7%).

Более 36 тыс. граждан охвачено профориентационными услугами. В общем в январе-июле 2021 года услугами Киевского центра занятости воспользовались 50,3 тыс. граждан.

По данным Госстата, столица по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет с показателем 61,4% опережает остальные регионы страны (в среднем по Украине уровень занятости составляет 55%), а по уровню безработицы населения в возрасте 15-70 лет, определенным по методологии Международной организации труда (МОТ), с показателем 7,6% занимает второе место (в среднем по Украине – 10,5%).

На 1 августа 2021 года работодатели сообщили о наличии 12,7 тыс. вакансий – почти на 2 тыс. больше, чем на соответствующий период 2020 года. В то же время средний размер заработной платы в вакансиях увеличился с 8,7 тыс. грн в прошлом году до 10 тыс. грн.

В центре занятости сообщили, что по состоянию на 1 августа 2021 года на одно свободное рабочее место претендовал 1 человек (в начале 2021 года было 3).

Наиболее востребованы у работодателей: водители автотранспортных средств, сестры медицинские, полицейские (инспекторы) патрульной службы, слесари-сантехники, продавцы продовольственных товаров, грузчики, повара, работники заведений ресторанного хозяйства, дворники, грузчики, охранники. Также востребованы рабочие по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Среди безработных служащих и руководителей на одну вакансию претендуют 12 безработных. Наибольший дефицит вакансий - для менеджеров, бухгалтеров, экономистов, администраторов, инженеров и юрисконсультов.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики начало процесс переориентации работы государственных центров занятости с целью удовлетворения нужд работодателей.