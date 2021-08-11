Нацкомиссия выдала Восточному ГОКу лицензию на торговлю электроэнергией

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала единственному в Украине госпредприятию по добыче и переработке урановой руды "Восточный горно-обогатительный комбинат" лицензию на трейдерскую деятельность на рынке электроэнергии.

Соответствующие решения комиссия приняла на заседании 11 августа, передает Интерфакс-Украина.

"Выдать госпредприятияю "Восточный горно-обогатительный комбинат" лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по перепродаже электроэнергии (трейдерской деятельности)", – говорится в постановлении регулятора.

Как сообщалось, "ВостГОК" в январе-июне 2021 года сократил производство уранового оксидного концентрата (УОК) в 1,8 раза (на 187,9 тонны) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 227,8 тонны.

В 2020 году предприятие снизило чистый убыток на 19,1% (на 130,07 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 550,2 млн грн, но увеличило чистый доход на 8,3% (на 168,58 млн грн) – до 2,2 млрд грн.

Ухудшение производственных показателей предприятия в последние годы связано с периодическим выводом в простой части подразделений из-за проблем с финансированием, во многом связанных с высокой себестоимостью производства продукции ВостГОКа.

Министерство энергетики рассматривает вопрос передачи ВостГОКа в управление НАЭК "Энергоатом", а в мае этого года предложило Минфину и Кабинету министров обеспечить частичное покрытие затрат комбината на производство уранового концентрата в объеме 600 млн грн за счет средств госбюджета.

Ранее бывший на то время вице-президентом "Энергоатома" министр энергетики Герман Галущенко отмечал, что у комбината есть возможность оптимизации затрат, указав на высокую цену закупки электроэнергии и работу с посредниками.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство составляет около 1 тыс. тонн.