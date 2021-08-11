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Минэкономики не планирует ограничивать цены на автогаз

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Минэкономики не планирует ограничивать цены на автогаз

Министерство экономики не видит необходимости в регулировании розничных цен на сжиженный углеводородный газ (LPG) по примеру бензина и дизтоплива.

Об этом первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

По словам главы Минэкономики, министерство внимательно отслеживает ресурсную и ценовую ситуацию на топливном рынке. В частности, влияние на рост цен на автогаз оказала недопоставка ресурса из-за смены поставщика нефтепродуктов "Роснефти" в Украину и пребывание в ремонте в течение июня Мозырского НПЗ (Беларусь).

В то же время Любченко привел данные системы электронного администрирования реализации топлива, согласно которым в период с 1 июля по 1 августа остатки автогаза выросли с 457,5 млн куб. м до 726 млн куб. м, бензина – с 504,7 млн литров до 724 млн литров, дизтоплива – с 1365,7 млн литров до 1700 млн литров.

Как сообщалось, средние розничные цены на сжиженный газ (LPG) в Украине с начала июля выросли почти на 2 грн/литр, достигнув к 11 августа 17,38 грн за литр, что является рекордным уровнем за всю историю наблюдений.

Причинами подорожания автогаза в июле-августе эксперты называют повышение мировых котировок на нефть, традиционный максимальный пиковый объем потребления LPG в августе, а также дефицит мощностей для его хранения в Украине.

Напомним, Кабинет министров 14 мая принял постановление, которым на период действия карантина для сетей автозаправочных станций устанавливаются предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр). Впоследствии Минэкономики разъяснило, что это ограничение не касается так наываемых "преимальных" марок топлива.

Кроме того, Кабинет министров внес изменения в формулу определения предельной розничной цены бензина и дизельного топлива, включив в нее логистические и другие затраты сетей АЗС, что привело к росту цены примерно на 0,6-07 грн за литр.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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