"Укрзализныця" начнет покупать импортные пассажирские вагоны, – новый глава компании
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АО "Укрзализныця" в дальнейшем планирует закупать импортные вагоны, чтобы усилить конкуренцию и помочь Крюковскому вагоностроительному заводу подтянуться до европейского уровня.
Об этом заявил новый и.о. председателя правления компании Александр Камышин в интервью Интерфакс-Украина.
"Таким образом, "Укрзализныця" получит более качественные вагоны по лучшей цене, а КВСЗ – существенно улучшит ассортимент и расширит рынок сбыта собственной продукции", – сказал он.
Камышин отметил, что на сегодня задачей для "Укрзализныци" является "доехать на "Интерсити" до тех областных центров, которые еще не покрыты скоростным ж/д сообщением, обновить спальные вагоны и закупить новые вагоны".
"В далеко идущих планах у нас с министром инфраструктуры Александром Кубраковым есть идея запустить в Украине капсульные вагоны. Это и абсолютно другой опыт для пассажиров, и понимание, куда нужно стремиться "Укрзализныце" как компании. Но пока разве что в очень далеко идущих планах", – добавил он.
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Как сообщалось, "Укрзализныця" в июне решила закупить у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) 100 новых пассажирских вагонов за средства госбюджета общей стоимостью 3 млрд грн по переговорной процедуре без открытых торгов.
Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, указанные 100 вагонов КВСЗ поставит за 3,042 млрд грн. При этом ожидаемая стоимость закупки составляла 3,044 млрд грн, в итоге "Укрзализныця" смогла сэкономить всего около 2 млн грн или меньше 0,1% стартовой цены.
Тендер на закупку вагонов был объявлен в феврале, компания пригласила к участию 8 компаний. Однако только один смог удовлетворить технические требования и сроки поставки в течение 12 месяцев. Вследствие этого тендерная процедура не состоялась.
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Хто не здогадується де саме "за кордоном" планують клоунські міністри закупати капсульні та всі інші вагони щоб "усилить конкуренцию и помочь Крюковскому вагоностроительному заводу подтянуться до европейского уровня" пошукайте новину
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