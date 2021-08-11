Зеленский утвердил Стратегию экономической безопасности до 2025 года

Президент Владимир Зеленский подписал указ №347/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2021 года "О Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года".

Как сообщает пресс-служба главы государства, в Стратегии среди национальных интересов Украины указано устойчивое развитие отечественной экономики, интеграция страны в европейское экономическое пространство и развитие равноправного взаимовыгодного экономического сотрудничества с другими государствами.

Согласно документу, стратегический курс в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления: развитие и безопасность.

"В сфере безопасности важное место занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией Российской Федерации и временной оккупацией части территории Украины. Так, в Стратегии отмечается, что разрушение экономики Украины является сознательным и целенаправленным действием РФ и одним из методов гибридной войны, поскольку разрушенная экономика вызывает недовольство властью, трудовую миграцию, социальное напряжение в обществе и подрывает доверие к власти. При этом широко используются экономические инструменты воздействия, к которым относятся, например, санкции в отношении украинских товаров и услуг и использование влияния на другие государства с целью принятия решений, противоречащих основным национальным экономическим интересам Украины", – сказано в сообщении.

Стратегия также учитывает основные вызовы и угрозы в сфере экономической, финансовой, производственной, внешнеэкономической, инвестиционно-инновационной и макроэкономической безопасности государства.

Среди задач, обозначенных в документе, – обеспечение устойчивости к внешним и внутренним вызовам и угрозам, сохранение и развитие экономической мощи страны, а также обеспечение экономической независимости Украины и способности к защите национальных экономических интересов, в частности в высокотехнологичной сфере.

Стратегия предполагает соблюдение критических пределов и целевых ориентиров в основных составляющих экономической безопасности страны. Должен происходить постоянный мониторинг уровня этих критических пределов и должны не допускаться решения, которые будут приводить к выходу индикаторов экономической безопасности за эти пределы.

Следствием реализации Стратегии должно стать, в частности, создание устойчивой, конкурентоспособной, социально ответственной рыночной экономики и условий для опережающего развития научно-технического потенциала страны, устойчивого наращивания национального богатства и факторов производства; достижения Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, уровня жизни населения, присущего экономически развитым странам. Украина должна занять в мировом разделении труда место, которое соответствует ее естественным, трудовым и интеллектуальным ресурсам, экономическому и геополитическому потенциалу.