Нацбанк признал неплатежеспособным банк "Земельный капитал" экс-министра Тополова

Правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО "КБ "Земельный Капитал" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Соответствующее решение №400-рш/БТ правление Нацбанка приняло 11 августа, сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ уточнили, что банк с 1 июля был отнесен к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности.

"С момента отнесения банка к категории проблемных финансовое состояние и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к возникновению невыполненных платежей клиентов", – сказано в сообщении.

При этом единственный владелец АО "КБ "Земельный Капитал" не предоставил финансовой поддержки банку.

По данным Нацбанка, на долю финучреждения приходится 0,04% от чистых активов платежеспособных банков.

Вкладчики, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн, получат свои средства в полном объеме – это около 70% вкладчиков банка. Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует Фонд.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам по состоянию на 1 июля составляет 435,8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц).

Согласно данным НБУ на 1 января 2021 года, бывший министр угольной промышленности Виктор Тополов контролирует 94,43% акций банка, который он приобрел в 2016 году.