Пересаживать в БЭБ руководство налоговой милиции нет смысла, – первый вице-премьер

Переход на работу в Бюро экономической безопасности (БЭБ) руководящих кадров из Государственной фискальной службы (ГФС) не отвечает задачам создания нового органа.

Об этом первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Главная история будет в людях, это правда. Если пересаживать из ГФС в БЭБ, то для чего вообще ликвидировать эту службу? Или посадить туда работников других правоохранительных органов – экономических подразделений СБУ, Нацполиции? Другая история – создать аналитический центр, который разработает структуру службы и искусственный интеллект, который бы определял риски", – сказал Любченко.

При этом вице-премьер отметил, что создание нового органа потребует времени.

"Конечно, не стоит надеяться, что мы проснемся 26 сентября – и все заработает. Как минимум, еще следует наработать команду", – добавил Любченко.

По его словам, дата полноценног запуска нового органа зависит от будущего руководителя.

"Есть ли такой руководитель – пока что мне не известно. Я смотрел на перечень кандидатов. Сложная история", – сказал Любченко.

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Как сообщалось, в понедельник Комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) по итогам первого этапа конкурса (тестирование) допустила к следующему этапу конкурса (собеседование) 12 кандидатов из отобранных ранее 48.

В том числе ко второму этапу допущены глава Государственной фискальной службы (ГФС, курирует работу налоговой милиции) Вадим Мельник и бывший и.о. главы ГФС Сергей Солодченко.

Напомним, ранее Комиссия по отбору кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности допустила к участию в конкурсе 48 человек, отказавшись допустить в том числе бывшего министра финансов Александра Данилюка.

По словам главы комиссии, советника главы Офиса президента Тимофея Милованова, причиной стало отсутствие нострификации в украинском Минобразования диплома Данилюка, полученного в университета Индианы.