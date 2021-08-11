Вакцина Moderna еще не прошла регистрацию в Украине, – Минздрав

Министерство здравоохранения Украины ведет переговоры с американской компанией Moderna относительно регистрации вакцины от COVID-19 в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Интерфакс-Украина.

"Для регистрации препарата производитель вакцины должен обратиться к госрегулятору с соответствующим заявлением о государственной регистрации. Такая норма действует не только в Украине, но и в странах ЕС, США и во время переквалификации препарата Всемирной организацией здравоохранения. Министерство ведет переговоры с производителем, чтобы эта вакцина была зарегистрирована в Украине", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что, согласно действующему законодательству, можно использовать незарегистрированные препараты в случае чрезвычайной ситуации.

"Учитывая, что вакцина была разрешена к экстренному применению регуляторами ВОЗ, США и Европы, министерство приняло решение в случае получения этого препарата в качестве гуманитарной помощи разрешить вакцинацию ним против COVID-19 в Украине. Согласно действующему законодательству, мы имеем право использовать незарегистрированные в Украине лекарства в случае чрезвычайной ситуации", - отметили в ведомстве.

Кроме того, согласно сообщению, в Украине функционирует мощная гармонизированная с международными стандартами система фармаконадзора. Осуществление фармаконадзора за безопасностью вакцин против COVID-19 в Украине регулируется порядком фармаконадзора, дорожной картой по вакцинации и порядком назначения и применения лексредств для лечения COVID-19, утвержденным приказом Минздрава от 30 июня 2020 года №1482.

Ранее сообщалось, что 18 июля в Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna от коронавируса COVID-19, переданные Соединенными Штатами Америки по инициативе COVAX.