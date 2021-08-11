Созданная при участии Украины ракета Antares успешно вывела на орбиту грузовой корабль для МКС. ВИДЕО

11 августа с Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся второй в этом году успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес", первая ступень которой изготовлена ​​в Украине по заказу корпорации Northrop Grumman.

Ракета-носитель вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого 3724 кг полезного груза NASA для Международной космической станции (МКС), сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Разработчиком основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares выступило ГП "КБ "Южное", изготовило ее ГП "ПО ЮМЗ" совместно с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС", "Киевприбор", "Хартрон-ЮКОМ", "ЧеЗаРа", "Рапид" и другими.

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский напомнил, что с 2013 года ракета-носитель "Антарес" совершила уже 15 стартов, 14 из которых успешные.

Как сообщалось, 17 апреля с Центра космических полетов на острове Уоллопс был произведен первый успешный пуск ракеты-носителя "Антарес" в этом году, которая вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus.