Кабмин одобрил эксперимент с платным интернетом для заключенных СИЗО

Кабинет министров одобрил проект постановления, которым вводится экспериментальный проект платной услуги по предоставлению доступа в интернет и телефонной связи с помощью средств IP-телефонии лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Соответствующее решение члены правительства приняли без обсуждения на заседании 11 августа, передает Укринформ.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что целью проекта является определение целесообразности законодательного закрепления права доступа лиц, взятых под стражу, к интернету и телефонной связи, в том числе возможных факторов, которые могут негативно повлиять на права, свободы и законные интересы участников уголовного производства в случае предоставления лицам, взятым под стражу, такого права.

Таким образом, документом предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины экспериментальный проект, согласно которому лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставляться услуги по доступу к интернету и телефонной связи с помощью средств IP-телефонии.

В проекте постановления указано, что проект будет реализовываться до 30 апреля 2023 года.

Также документом правительство постановило Министерству юстиции подать в 1 июля 2023 года отчет о результатах реализации экспериментального проекта.

Отмечается, что реализация акта не потребует дополнительных финансовых затрат из Государственного бюджета Украины.

Как сообщалось, в мае 2020 года в украинских следственных изоляторах была запущена услуга платных камер с улучшенными условиями размещения.

Первые такие камеры появились в Киевский СИЗО: одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Стоимость размещения зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц. Целью введения услуги платных камер является ликвидация коррупции и дополнительное финансирование для следственных изоляторов.