Украина начала подключение к системе COVID-сертификатов ЕС, – Минцифры

Начался технический этап подключения Украины к системе признания COVID-сертификатов Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" успешно прошли техническое оценивание со стороны Европейского Союза.

"Сейчас начался последний технический этап – подключение Украины к продуктовой инфраструктуре COVID-сертификатов ЕС, общей среде для всех стран, которые запускают собственные COVID-сертификаты и обеспечивают их взаимное признание", – отмечается в сообщении.

"Это параллельный шаг с главным событием – политической частью взаимного признания, а именно принятия Еврокомиссией так называемого "equivalency decision", то есть признания украинских COVID-сертификатов для использования во время путешествий", – уточнили в Минцифры.

Кроме того, Украина осуществляет процесс взаимного признания с Израилем, в рамках чего оказывает консультационную помощь технической команде Израиля по наработке опыта интеграции с ЕС.

Как сообщалось, 2 июля Кабинет министров принял постановление о введении COVID-сертификатов в Украине, которые будут подтверждать статус гражданина о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-тестов и статус, если человек выздоровел от COVID-19. Электронный документ разрабатывается с учетом международных требований – EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии.