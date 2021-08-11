Кабмин утвердил результаты конкурса на главу Госэнергонадзора

Кабинет министров на заседании в среду, 11 августа, определил победителем конкурса на должность председателя Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор) Руслана Слободяна.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 августа, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram.

Слободян до последнего времени занимал должность технического директора АО "Хмельницкоблэнерго".

Согласно данным на сайте Госэнергонадзора, С 21 июля 2021 года и до настоящего времени обязанности главы ведомства исполнял экс-начальник управления Госэнергонадзора в Киевской области – главный государственный инспектор по энергетическому надзору в Киевской области Владимир Рубанку.

До этого и.о. главы Госэнергонадзора был первый замглавы инспекции Роман Боднар.

Государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики и теплоснабжения призван обеспечить контроль за техническим состоянием и эксплуатацией электрических станций, тепловых, теплоиспользуемых установок и сетей, а также энергетического оборудования. Кроме того, обеспечивается надзор за испытанием и ремонтом тепловых, теплоиспользуемых электроустановок и сетей и выполнением работ по их проектированию.