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Кабмин выделил 100 миллионов на закупку коммунальной техники в регионах

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Кабмин выделил 100 миллионов на закупку коммунальной техники в регионах

Кабинет министров направил Министерству развития громад и территорий 100 млн грн для предоставления субвенции на закупку коммунальной техники в регионах в 2021 году в рамках новой бюджетной программы.

Соответствующее постановление правительство приняло 11 августа с доработкой в течение одного дня, передает Интерфакс-Украина.

Согласно условиям предоставления субвенции, объем средств, выдаваемых отдельному местному бюджету, не должен превышать 30 млн грн в течение бюджетного периода.

Субвенция предоставляется только на авансовый платеж по договору финансового лизинга, заключенный коммунальным предприятием с госбанком или банком, 75% которого владеет государство. Остальные платежи по договору осуществляются за счет местного бюджета.

В случае расторжения лизингового договора субвенция подлежит возврату в госбюджет.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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