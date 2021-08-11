Кабмин освободил Минэнерго от согласования инвестпланов "Укрэнерго", облэнерго и ТЭЦ

Кабинет министров Украины на своем заседании 11 августа освободил Министерство энергетики от функций согласования инвестиционных планов оператора системы передачи электроэнергии (ЧАО "НЭК "Укрэнерго"), операторов систем распределения э/э (ОСР), а также производителей, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ).

Решение Кабмина будет закреплено в виде соответствующего постановления правительства "О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики Украины", передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, документ разработан для институционального усиления аппарата Минэнерго в обеспечении реализации полномочий по управлению корпоративными правами государства в АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ") и ЧАО "НЭК "Укрэнерго", а также целостным имущественным комплексом ГП "Оператор рынка" – в соответствии с распоряжением Кабмина №832-р от 28 июля 2021 года.

В частности, проект постановления предписывает Минэнерго в ходе управления корпоративными правами "МГУ" и "Укрэнерго" обеспечить соблюдение требований относительно функциональной, административной, операционной независимости и самостоятельности таких субъектов хозяйствования в принятии решений.

Помимо этого, согласно документу, Минэнерго осуществляет управление корпоративными правами "МГУ" и "Укрэнерго" "самостоятельно и независимо".

Как сообщалось, Кабинет министров на своем заседании 28 июля передал Министерству энергетики полномочия по управлению корпоративными правами, которые принадлежат государству, в уставных капиталах АО "Магистральные газопроводы Украины" и ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

Правительство также передало в управление ведомства функции по управлению единым имущественным комплексом ГП "Оператор рынка".

В соответствии с распоряжением №50-р от 20 января 2021 года Кабмин взял на себя функции по управлению корпоративными правами в ЧАО "Укргидроэнерго", ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС" и госпредприятиях "НАЭК "Энергоатом", "ТЭЦ-2 "Эсхар", "Калушская ТЭЦ-Нова", "Лисичанская ТЭЦ".

В свою очередь, согласно распоряжению, полномочия по управлению корпоративными правами в ЧАО "НЭК "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины" и ГП "Оператор рынка" передаются Минэнерго.