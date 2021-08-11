Кабмин утвердил строительство национальной цифровой телесети

Кабинет министров утвердил Программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7.

Как сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 11 августа.

Программа предусматривает строительство Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения цифровой многоканальной сети МХ-7. Она обеспечит трансляцию цифрового украинского телевидения, в том числе в отдаленных и приграничных регионах страны, куда ранее сигнал украинских каналов не поступал.

По словам заместителя председателя Госспецсвязи Владимира Трофименко, после отключения аналогового вещания сложилась парадоксальная ситуация, когда часть украинских граждан не имеют доступа к украинскому телевидению.

"Многие украинцы, особенно в приграничных регионах, могут просматривать только каналы соседних стран. Особенно угрожающей является ситуация на границе со страной-агрессором и временно оккупированными территориями. Ведь единственным источником информации там являются пропагандистские каналы нашего соседа. Строительство государственного мультиплекса позволит вернуть гражданам Украины украинскую речь и обеспечит их не искаженной пропагандистами информацией", - заявил Трофименко.

Для запуска мультиплекса МХ-7 нужно приобрести и установить 158 цифровых телевизионных передатчиков для обеспечения трансляции до 12 телевизионных программ и трех программ общественного радио. Документ также предусматривает привлечение кредитных средств на строительство государственного мультиплекса под государственные гарантии в объеме 490 млн грн.

"Мы ожидаем в кратчайшие сроки принятия еще одного постановления Кабинета министров, которое обеспечит предоставление государственных гарантий для получения Концерном кредита и фактически запустит строительство мультиплекса", - подчеркнул Трофименко.

Вещание МХ-7 будет происходить в стандарте DVB-T2, который является современным европейским стандартом эфирного цифрового вещания. Этот стандарт обеспечивает улучшенное качество телевизионного изображения и звука, а также позволяет транслировать увеличение количества телевизионных программ в рамках выделенного частотного диапазона. Такой стандарт применяется в Германии, Италии, Великобритании, Швеции, Финляндии и Испании.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 18 мая своим указом ввел в действие решение СНБО от 14 мая "Об отдельных мерах по обеспечению информационной безопасности", предусматривающее предоставление госгарантий по кредитам на 490 млн грн для создания цифровой многоканальной телесети МХ-7.

Как пояснял вице-премьер-министр - министр цифровой транформации Михаил Федоров, сейчас в Украине сложилась ситуация, когда жители приграничных областей не имеют возможности бесплатно смотреть украинские телеканалы. Ведь в прошлом году произошло кодирование спутникового телевидения, а единственный оператор цифрового вещания покрывает не всю страну. Жители приграничных областей пока лишены этого сигнала, а для того, чтобы продолжить смотреть украинские телеканалы, им необходимо покупать новый тюнер и оформлять подписку с провайдером. Поэтому решение о создании общенациональной цифровой многоканальной телесети Мультиплекс МХ-7 решит упомянутые проблемы, подчеркнул министр.