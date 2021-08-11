Кабмин ввел дотации на выращивание гречки и овса

Правительство определило порядок выплаты безвозвратных субсидий производителям гречихи, проса, ржи и овса в размере до 5 тыс. грн за 1 га (но не более 300 га на одно хозяйство), всего бюджет программы господдержки в 2021 году составит 50 млн грн.

Соответствующее постановление Кабинет министров принял на заседании 11 августа, передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к документу, внедрение господдержки позволит увеличить посевные площади под гречихой, рожью, просом и овсом и таким образом нарастить их валовое производство до размеров внутреннего рынка с перспективой выхода Украины на экспортные рынки в этих сегментах. Помимо того, господдержка будет способствовать развитию смежных отраслей (семена, переработка), обеспечит продовольственную безопасность и снизит цену на указанные культуры для конечного потребителя.

На минувшей неделе Министерство аграрной политики и продовольствия разработало и направило на утверждение правительства проект порядка использования в 2021 году 50 млн грн, выделенных в апреле Кабинетом министров на поддержку производителей нишевых зерновых культур: гречихи, проса, ржи, овса.

Господдержка производителей нишевой растительной продукции вводится в Украине в нынешнем году впервые.

По данным Минагрополитики, сразу после принятия правительством данного постановления ведомство начнет сбор заявок на получение субсидий на выращивание указанных культур.

Кабинет министров в апреле 2021 года расширил порядок финансовой поддержки сельхозпроизводителей шестью новыми госпрограммами суммарным объемом 500 млн грн, в числе которых направления, стимулирующие производство гречихи и картофеля.

На господдержку страхования с/х продукции в 2021 году выделено 50 млн грн, на возмещение потерь от пострадавших в 2020 году посевов (всего 357,8 тыс. га) - 240 млн грн, на господдержку обрабатывающих мелиорированную землю с/х производителей - 50 млн грн, на господдержку производителей органической продукции - 50 млн грн, на господдержку производителей картофеля (до трети которого ежегодно теряется из-за отсутствия картофелехранилищ) - 60 млн грн, на бюджетные субсидии производителям нишевых зерновых культур - 50 млн грн.