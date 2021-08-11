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ДТЭК Ахметова продает угольный бизнес в России

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ДТЭК Ахметова продает угольный бизнес в России

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова продает угольные активы в Ростовской области РФ кипрской структуре Valleyton Investments Limited, реальный владелец которой не известен.

Федеральная антимонопольная служба РФ уже предоставила разрешение кипрской компании на получение контроля над принадлежащими ДТЭК российскими компаниями "Донской антрацит", "Сулинантрацит" и "Шахтоуправление "Обуховская", пишет Коммерсант.

Сделка будет оформлена на Кипре в результате приобретения 100% акций другой кипрской компании – Fabcell Limited, пояснили в пресс-службе ФАС. Fabcell Limited – структура группы СКМ Рината Ахметова.

Согласно кипрскому реестру, владельцем Valleyton Investments Limited является гражданка Армении Елена Оганесян, на угольном рынке это имя широко не известно.

Как отмечает издание, в 2016 году "Обуховская" и "Донской антрацит" выдали гарантии российскому "Сбербанку" по кредиту для Fabcell на $324 млн и $400 млн соответственно. Обязательства по погашению кредита и процентов наступают в сентябре. Компании надеются на реструктуризацию задолженности.

"Сбербанк" организовал запрос предложений по продаже прав требований банка к ДТЭК и акций материнской Fabcell, сообщили в банке.

"С 10 июня по 9 августа 2021 года была проведена процедура сбора предложений, итоги запроса не подведены", – сообщили в "Сбербанке".

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Как сообщалось, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко анонсировал продажу активов компании в России, в первую очередь "Шахтоуправления "Обуховское".

ДТЭК приобрел в 2012 году за $39 млн 100% акций "Обуховской", 100% акций "Донского антрацита" и 66,7% акций "Сулинантрацита", который затем был объединен с "Донским антрацитом".

Как следует из отчета "Обуховской", предприятие получило разрешение на экспорт угля на Украину только в марте 2020 года, тогда как квоты на это начали выдавать с 1 июня 2019 года. Получение разрешения дало возможность шахте выйти из простоя.

По итогам 2020 года выручка компании сократилась на 4,2%, до 9 млрд руб., чистая прибыль – на 35,7%, до 255,5 млн руб. В этом году компания планирует добыть 2 млн тонн угля.

Выручка "Донского антрацита" (мощность – 1,5 млн тонн в год) сократилась на 18,2% – до 1,8 млрд руб., чистый убыток вырос более чем вдвое – до 4,7 млрд руб.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Коммерсант


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хитрый рыжий решил продать
пока так не забрали ДТЭК Ахметова продает угольный бизнес в России - Цензор.НЕТ 7238
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11.08.2021 15:34 Відповісти
Да нет)))) на зиц фунта местного переоформил
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11.08.2021 20:21 Відповісти
"на экспорт угля на Украину"

Серйозно?
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11.08.2021 18:41 Відповісти
Какая политєкономия получается......не прошло и 7 лет.......
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12.08.2021 09:25 Відповісти
та это он самому себе и перепродает.
какие-то финты с налогами, наверно.
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12.08.2021 12:09 Відповісти
 
 