Кабмин утвердил выплату компенсаций аграриям за утраченные посевы

Кабинет министров утвердил порядок возмещение средств фермерам, которые утратили свои посевы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Тelegram.

Так, за 1 гектар полностью утраченных посевов будет выплачено 4 700 грн.

"Однако, возмещение нельзя получить более чем на 50 гектаров одного хозяйства", – уточнил глава правительства.

Первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий уточнил, что региональное и национальное заседание Государственной службы по чрезвычайным ситуациям принимает решение о подтверждении наступления чрезвычайной ситуации на определенной территории, после чего расположенные на ней хозяйства получают право на выплаты за утраченные посевы, передает Интерфакс-Украина.

"В первую очередь, малые фермеры до 50 га, создающие рабочие места в сельской местности, являющиеся основой их развития, смогут получить поддержку до 4,7 тыс. грн за 1 га, что поможет им не потерять год, и, фактически, пересеять или сменить культуру, и не потерять сезон", – пояснил Высоцкий.