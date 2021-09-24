Новым главой "Укрзализныци" назначили бывшего топ-менеджера Ахметова

Кабинет министров Украины уволил Ивана Юрика с должности исполняющего обязанности главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность советника министра инфраструктуры Александра Камышина.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным источников агентства, Юрик остается в "Укрзализныце" членом правления, ответственным за финансы.

Александр Камышин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

С января 2020 года он занимает должность управляющего партнера инвесткомпании Fortior Capital. До этого, в 2012-2019 годах, он был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова. Он также с 2011 года является издателем портала об агробизнесе Latifundist Media.

Как сообщалось, ранее наблюдательный совет АО "Укрзализныця" удовлетворил заявление Юрика об освобождении его от выполнения обязанностей на этой должности и рекомендовал назначить и.о. главы правления компании Камышина.

Юрик с июня 2019 года является членом правления "Укрзализныци". В апреле 2020 года был назначен и. о. главы компании до назначения руководителем "Укрзализныци" члена наблюдательного совета международного аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака. После увольнения в марте 2021 года Жмака Юрика вновь назначили и. о. главы "Укрзализныци".

Ранее в пресс-службе Министерства инфраструктуры заявляли, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в конце июля поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления АО "Укрзализныця" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Кроме того, СНБО требует от "Укрзализныци" привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки, обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии, ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов, обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах, ввести скоростное движение. В Мининфраструктуры не уточнили возможности совмещения должности министра с исполнением обязанностей главы правления "Укрзализныци".