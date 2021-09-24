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Кабмін (7231) Укрзалізниця (4334) Камишін (46)

Новым главой "Укрзализныци" назначили бывшего топ-менеджера Ахметова

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Новым главой

Кабинет министров Украины уволил Ивана Юрика с должности исполняющего обязанности главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность советника министра инфраструктуры Александра Камышина.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина в среду, сообщает Интерфакс-Украина. 

По данным источников агентства, Юрик остается в "Укрзализныце" членом правления, ответственным за финансы.

Александр Камышин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

С января 2020 года он занимает должность управляющего партнера инвесткомпании Fortior Capital. До этого, в 2012-2019 годах, он был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова. Он также с 2011 года является издателем портала об агробизнесе Latifundist Media.

Как сообщалось, ранее наблюдательный совет АО "Укрзализныця" удовлетворил заявление Юрика об освобождении его от выполнения обязанностей на этой должности и рекомендовал назначить и.о. главы правления компании Камышина.

Юрик с июня 2019 года является членом правления "Укрзализныци". В апреле 2020 года был назначен и. о. главы компании до назначения руководителем "Укрзализныци" члена наблюдательного совета международного аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака. После увольнения в марте 2021 года Жмака Юрика вновь назначили и. о. главы "Укрзализныци".

Ранее в пресс-службе Министерства инфраструктуры заявляли, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в конце июля поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления АО "Укрзализныця" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Кроме того, СНБО требует от "Укрзализныци" привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки, обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии, ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов, обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах, ввести скоростное движение. В Мининфраструктуры не уточнили возможности совмещения должности министра с исполнением обязанностей главы правления "Укрзализныци".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+7
Готовят приватизацию уз через банкротство, аля укртелеком.
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11.08.2021 15:03
+7
круговорот го-на в Кабинете министров Украины и подчиненных им предприятий
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11.08.2021 15:35
+5
Атлична зеля давит олигархов Браво!
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11.08.2021 17:56
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Камишин такий самий стрьомний, як і ахметівсько-зеленський прес-секретар Нікіфоров.
Специфічні кадри в Зєлі з Ахмєтом.
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11.08.2021 14:37 Відповісти
Премьер от туда же.
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11.08.2021 14:58 Відповісти
Готовят приватизацию уз через банкротство, аля укртелеком.
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11.08.2021 15:03 Відповісти
круговорот го-на в Кабинете министров Украины и подчиненных им предприятий
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11.08.2021 15:35 Відповісти
Ну й рожа... пздц.
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11.08.2021 16:22 Відповісти
Атлична зеля давит олигархов Браво!
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11.08.2021 17:56 Відповісти
Борьба с олигархами в разгаре! Это гидрант усыпляет бдительность,что бы потом одним махом....всех.
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11.08.2021 22:30 Відповісти
алжирец.
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12.08.2021 00:14 Відповісти
С хранцузким паспортом аки шеф
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12.08.2021 01:07 Відповісти
потомок чингисхана
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12.08.2021 01:42 Відповісти
Звездец полуживой жд
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12.08.2021 11:28 Відповісти
у Ахметова монополия на всю Украину!
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12.08.2021 12:04 Відповісти
бандіт ахмєтов руліт.
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12.08.2021 12:42 Відповісти
Ринат молодец. Эффективный бизнесмен. Divide et impera!!!!
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12.08.2021 15:30 Відповісти
 
 