Кабмин направит в регионы еще 400 миллионов на реформу школьного питания
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Кабинет министров принял решение направить громадам дополнительные 400 млн грн для поддержки реформы школьного питания.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Почти 400 млн грн будут направлены громадам для поддержки реформы школьного питания. Это инициатива первой леди Елены Зеленской, которая позволит создать в украинских школах систему полезного и здорового питания", – написал он.
Глава правительства также напомнил, что в 2020 году более 1 800 школ отремонтировали свои пищеблоки. По его словам, в 2021 году это количество будет существенно увеличено за счет дополнительного финансирования.
Джерело: Telegram
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