Кабмин направит в регионы еще 400 миллионов на реформу школьного питания

Кабинет министров принял решение направить громадам дополнительные 400 млн грн для поддержки реформы школьного питания.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Почти 400 млн грн будут направлены громадам для поддержки реформы школьного питания. Это инициатива первой леди Елены Зеленской, которая позволит создать в украинских школах систему полезного и здорового питания", – написал он.

Глава правительства также напомнил, что в 2020 году более 1 800 школ отремонтировали свои пищеблоки. По его словам, в 2021 году это количество будет существенно увеличено за счет дополнительного финансирования.