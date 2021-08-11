Кабмин утвердил стратегию для приватизации "Приватбанка"
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Кабинет министров одобрил Стратегию развития АО "КБ "Приватбанк" до 2024 года.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 11 августа, по процедуре без обсуждения.
Согласно пояснительной записке к проекту документа, главная цель обновленной стратегии – определение стратегии для "хорошого банка", пригодного для продажи, и подхода к его приватизации.
"Унаследованные проблемы будут сосредоточены в отдельном подразделении, которое будет заниматься непрофильными услугам, унаследованными портфелями и судебными процессами", – отмечается в документе.
При этом предусмотрено три возможных варианта приватизации банка:
- частное размещение всего банка;
- частное размещение "хорошего банка";
- IPO (первичное размещение акций) "хорошего банка".
В целом, согласно стратегии, "Приватбанк" должен оставаться ведущим банком в розничном сегменте рынка, с сильными позициями в малом и среднем бизнесе с мощным платежным/карточным бизнесом, что должно обеспечить наличие привлекательных вариантов приватизации.
При этом банк должен сосредоточится именно на направлении малого и среднего бизнеса, в первую очередь, на мощных предприятиях среднего звена.
В этой части стратегией предусмотрено увеличение кредитования сегмента малого и среднего бизнеса на 150% (включая госпрограммы), а также дальнейший рост эквайрингового бизнеса, что должно увеличить доходы банка примерно на 8,5 млрд грн.
Также планируется привлечение новых клиентов в розничном бизнесе с целью роста кредитования в этой сфере с 44 млрд до 82 млрд грн (включая программу льготной ипотеки).
Стратегией также предусмотрено, что банк продолжит меры для оптимизации расходов и усовершенствования организационной структуры, в том числе путем дальнейшего сокращения региональной сети отделений.
В части финансовой устойчивости целью банка указано достижение прогнозной прибыли свыше 30 млрд грн в год при доходности на капитал больше 40% и соотношения расходов в доходам менее 45%.
При этом "Приватбанк" должен установить особый акцент на важности возврата средств, связанных с бывшими владельцами, и восстановление "старого" портфеля неработающих активов с дальнейшим сокращением их доли ниже 20%.
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Как сообщалось, государственный "Приватбанк", по результатам работы в 2020 году получил 24,3 млрд грн прибыли, что на 8,3 млрд грн меньше, чем годом ранее.
На конец июня 2021 года объем кредитного портфеля государственного "Приватбанка", который связан с бывшими акционерами, составил 164,7 млрд грн (на начало 2021 года – 164,3 млрд грн, на начало 2020 года – 210,6 млрд грн).
Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Отмывание $470 млрд: обнародован иск «ПриватБанка» против Коломойского и Боголюбова.
Можешь объяснить этот феномен?
Более того, коломойский вывел из приватбанк 5.5 млрд.долл осенью (за 2-3 месяца) 2014 - что привело к обвалу курса гривны с 12 до 40 (ЗВР Украины в валюте на тот момент были 2.5....1.3 млрд.долл).
Именно по этой причине - дефолта Приватбанка и пустых счетах - коломойша шантажировал Украину ("дайте денег, иначе обвалю всю банковскую систему Украины, дефолт - это хорошо!") - банк был Национализирован и в него было ВЛИТО более 300 млрд.грн (чтобы компенсировать "шалости" коломойского)..
В июле 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг банка до уровня «С», сопроводив это сообщением о том, что, по мнению агентства, дефолт банка по еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным. Аналитики Fitch ожидают, что рейтинг банка будет опущен до «RD» (ограниченный дефолт)[13].
18 сентября 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «С» до «RD». Рейтинговое действие последовало за проведением сделок по продлению сроков выпуска еврооблигаций и субдолга, выпущенных банком. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте и краткосрочный рейтинг банка также понижены до «RD»[14].
23 сентября 2015 года рейтинговое агентство Standard&Poor's понизил долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «СС» до «SD». Такая техническая процедура является обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций в размере 200 млн долларов. S&P отмечает, что Приватбанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране. Также был снижен долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте с «СС» до «SD». Рейтинг «SD» означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам[15].
Пліснявий "турборежим"
В целом объем налогов и обязательных сборов, уплаченных ПриватБанком в бюджет государства в 2018 году, составил 6,1 млрд грн
За 2019 год ПриватБанк перечислил в госбюджет 24,5 млрд грн дивидендов.
а при зеленском - ВСЕ доходы и прибыль Приватбанка - испарились: ушли на списание долгов коломойского
Forbes пришет, что успешный банк, и приводит цифры:
"За чотири роки після націоналізації ПриватБанк генерує більше прибутку, ніж решта 70 банків разом узяті. Він виплатив 36 млрд грн дивідендів і повернув НБУ майже 24 млрд грн кризового рефінансування."
https://forbes.ua/company/privatbank-sprava-na-10-mlrd-za-lashtunkami-nayskandalnishoi-restrukturizatsii-v-istorii-ukraini-19052021-1461
а у них - плач по Коломойскому
кредитов всего 60 лярдов гривень имеют, а все деньги в бюджет перегоняют под видом прибыли.
они должны по депозитам 300 лярдов, за 4 года еще 100 лярдов к 200 имеющихся набрали
не понятно, что ты от меня хочешь.
Если ты ******* - думаешь вокруг все такие же?
цинічно буде, якщо просто напряму - коломойша. ймовірніше замаскують якоюсь підставною фігурою.
т.е. решено и подготовлено давно, как вторжение рашки в крым... вот только не уточнили - чье именно распоряжение...
впрочем, в этой стране удивляться уже нечему, особенно после того, как клоун стал преЗедентом.