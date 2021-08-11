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Кабмин утвердил стратегию для приватизации "Приватбанка"

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Кабмин утвердил стратегию для приватизации

Кабинет министров одобрил Стратегию развития АО "КБ "Приватбанк" до 2024 года.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 11 августа, по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, главная цель обновленной стратегии – определение стратегии для "хорошого банка", пригодного для продажи, и подхода к его приватизации.

"Унаследованные проблемы будут сосредоточены в отдельном подразделении, которое будет заниматься непрофильными услугам, унаследованными портфелями и судебными процессами", – отмечается в документе.

При этом предусмотрено три возможных варианта приватизации банка:

  • частное размещение всего банка;
  • частное размещение "хорошего банка";
  • IPO (первичное размещение акций) "хорошего банка".

В целом, согласно стратегии, "Приватбанк" должен оставаться ведущим банком в розничном сегменте рынка, с сильными позициями в малом и среднем бизнесе с мощным платежным/карточным бизнесом, что должно обеспечить наличие привлекательных вариантов приватизации.

При этом банк должен сосредоточится именно на направлении малого и среднего бизнеса, в первую очередь, на мощных предприятиях среднего звена.

В этой части стратегией предусмотрено увеличение кредитования сегмента малого и среднего бизнеса на 150% (включая госпрограммы), а также дальнейший рост эквайрингового бизнеса, что должно увеличить доходы банка примерно на 8,5 млрд грн.

Также планируется привлечение новых клиентов в розничном бизнесе с целью роста кредитования в этой сфере с 44 млрд до 82 млрд грн (включая программу льготной ипотеки).

Стратегией также предусмотрено, что банк продолжит меры для оптимизации расходов и усовершенствования организационной структуры, в том числе путем дальнейшего сокращения региональной сети отделений.

В части финансовой устойчивости целью банка указано достижение прогнозной прибыли свыше 30 млрд грн в год при доходности на капитал больше 40% и соотношения расходов в доходам менее 45%.

При этом "Приватбанк" должен установить особый акцент на важности возврата средств, связанных с бывшими владельцами, и восстановление "старого" портфеля неработающих активов с дальнейшим сокращением их доли ниже 20%.

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Как сообщалось, государственный "Приватбанк", по результатам работы в 2020 году получил 24,3 млрд грн прибыли, что на 8,3 млрд грн меньше, чем годом ранее.

На конец июня 2021 года объем кредитного портфеля государственного "Приватбанка", который связан с бывшими акционерами, составил 164,7 млрд грн (на начало 2021 года – 164,3 млрд грн, на начало 2020 года – 210,6 млрд грн). 

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+15
Швиденько розпродати все державне, гроші по офшорах і можна валити.
Пліснявий "турборежим"
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11.08.2021 16:03
+12
"Хороший банк" приватизирует одна бородатая инвестняня,а долги "плохого банка" покроет бюджет. Кабмин утвердил стратегию для приватизации "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 6653
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11.08.2021 15:35
+11
Классные собрались здесь комментаторы
Forbes пришет, что успешный банк, и приводит цифры:

"За чотири роки після націоналізації ПриватБанк генерує більше прибутку, ніж решта 70 банків разом узяті. Він виплатив 36 млрд грн дивідендів і повернув НБУ майже 24 млрд грн кризового рефінансування."
https://forbes.ua/company/privatbank-sprava-na-10-mlrd-za-lashtunkami-nayskandalnishoi-restrukturizatsii-v-istorii-ukraini-19052021-1461
а у них - плач по Коломойскому
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11.08.2021 16:25
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Подоили - можно и продать. При Коломойском был ведущий и самый процветающий банк Украины. А теперь? Вести прибыльный бизнес в Украине - опасно для жизни! Желающие получить готовые деньги в Украине в первую очередь во власти. И законы - это для быдла.
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11.08.2021 14:45 Відповісти
А МММ в свое время какое было предприятие! А потом подняли шухер, и все стало вдруг сразу плохо!
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11.08.2021 15:27 Відповісти
Ой і не кажіть. Подоїли, це не те слово, яке можна вжити по відношенню до бабломойського.
Отмывание Кабмин утвердил стратегию для приватизации "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 2132 $470 млрд: обнародован иск «ПриватБанка» против Коломойского и Боголюбова.

Кабмин утвердил стратегию для приватизации "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 8930
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11.08.2021 16:02 Відповісти
для изменения кредитного лимита нужно положить деньги на депозит заявили в Привате
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11.08.2021 18:11 Відповісти
Витя, а расскажи фуле "ведущий и самый процветающий банк" при Бене год от года показывал сплошные убытки, а как токо Беня его впарил государству за 1 грн., предварительно украв весь рефинанс, выделенный ему Нацбанком и деньги влкадчиков - так банк под управлением государства стал резко показывать миллиардные прибыли? Кабмин утвердил стратегию для приватизации "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 2773
Можешь объяснить этот феномен? Кабмин утвердил стратегию для приватизации "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 2320
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11.08.2021 22:06 Відповісти
зебил, при коломойском - приватбанк был БАНКРОТ и имел дефолты по кредитам.. дефолты самого банка)
Более того, коломойский вывел из приватбанк 5.5 млрд.долл осенью (за 2-3 месяца) 2014 - что привело к обвалу курса гривны с 12 до 40 (ЗВР Украины в валюте на тот момент были 2.5....1.3 млрд.долл).
Именно по этой причине - дефолта Приватбанка и пустых счетах - коломойша шантажировал Украину ("дайте денег, иначе обвалю всю банковскую систему Украины, дефолт - это хорошо!") - банк был Национализирован и в него было ВЛИТО более 300 млрд.грн (чтобы компенсировать "шалости" коломойского)..
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12.08.2021 11:47 Відповісти
немного про "процветающий" Приватбанк при коломойском:
В июле 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг банка до уровня «С», сопроводив это сообщением о том, что, по мнению агентства, дефолт банка по еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным. Аналитики Fitch ожидают, что рейтинг банка будет опущен до «RD» (ограниченный дефолт)[13].

18 сентября 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «С» до «RD». Рейтинговое действие последовало за проведением сделок по продлению сроков выпуска еврооблигаций и субдолга, выпущенных банком. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте и краткосрочный рейтинг банка также понижены до «RD»[14].

23 сентября 2015 года рейтинговое агентство Standard&Poor's понизил долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «СС» до «SD». Такая техническая процедура является обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций в размере 200 млн долларов. S&P отмечает, что Приватбанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране. Также был снижен долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте с «СС» до «SD». Рейтинг «SD» означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам[15].
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12.08.2021 11:50 Відповісти
Чудны дела твои Господи Кабмин утвердил стратегию для приватизации "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 4039 Кабмин утвердил стратегию для приватизации "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 3937
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11.08.2021 15:26 Відповісти
"Хороший банк" приватизирует одна бородатая инвестняня,а долги "плохого банка" покроет бюджет. Кабмин утвердил стратегию для приватизации "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 6653
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11.08.2021 15:35 Відповісти
не покроет, а уже покрыла: после списания долгов за счет бюджета - коломойский получит Приват за копейки
Кабмин утвердил стратегию для приватизации "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 8107
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12.08.2021 12:00 Відповісти
Швиденько розпродати все державне, гроші по офшорах і можна валити.
Пліснявий "турборежим"
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11.08.2021 16:03 Відповісти
Государству не выгоден.банк сельхозпредприятия порты энергетика нефтегазодобыча...все в минусах но как только его приватизирует за копейки то все это приносит колоссальную прибыль
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12.08.2021 06:24 Відповісти
при Порошенко - Приватбанк был прибыльным и ВЫГОДНЫМ государству:
В целом объем налогов и обязательных сборов, уплаченных ПриватБанком в бюджет государства в 2018 году, составил 6,1 млрд грн

За 2019 год ПриватБанк перечислил в госбюджет 24,5 млрд грн дивидендов.



а при зеленском - ВСЕ доходы и прибыль Приватбанка - испарились: ушли на списание долгов коломойского
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12.08.2021 12:04 Відповісти
Классные собрались здесь комментаторы
Forbes пришет, что успешный банк, и приводит цифры:

"За чотири роки після націоналізації ПриватБанк генерує більше прибутку, ніж решта 70 банків разом узяті. Він виплатив 36 млрд грн дивідендів і повернув НБУ майже 24 млрд грн кризового рефінансування."
https://forbes.ua/company/privatbank-sprava-na-10-mlrd-za-lashtunkami-nayskandalnishoi-restrukturizatsii-v-istorii-ukraini-19052021-1461
а у них - плач по Коломойскому
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11.08.2021 16:25 Відповісти
нарисовать прибыль они могут любую, только денег у них нету
кредитов всего 60 лярдов гривень имеют, а все деньги в бюджет перегоняют под видом прибыли.
они должны по депозитам 300 лярдов, за 4 года еще 100 лярдов к 200 имеющихся набрали
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11.08.2021 18:20 Відповісти
и этот банк кому то нужен? кто его купит с такими долгами?
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11.08.2021 20:00 Відповісти
Ты под словом "долги" что понимаешь? Дебиторскую или кредиторскую задолженность Привата? Или тебе "какая разница"?
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11.08.2021 21:43 Відповісти
я просто написал человеку, который написал о долгах.
не понятно, что ты от меня хочешь.
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11.08.2021 21:48 Відповісти
Так какие "долги"? Или "тот человек" из такого же стойла троллей, как и ты? И все равно , шо вы друг другу пишете, лишь бы печатные знаки в зарплату?
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11.08.2021 21:51 Відповісти
купит его тот, кто абсолютно целенаправленно подводит банк к банкротству, чтоб потом купить за копейку. известная классическая стратегия. а вы что - догадываетесь, кто за него боролся с самого начала?
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12.08.2021 00:53 Відповісти
Сирожа, то есть по твоим словам Приват берет кредиты - и перегоняет их в бюджет государства Украина под видом прибыли? Кабмин утвердил стратегию для приватизации "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 2290
Если ты ******* - думаешь вокруг все такие же? Кабмин утвердил стратегию для приватизации "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 8776
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11.08.2021 22:09 Відповісти
В такий засіб ЗЕлупа хоча Приват знову віддати коломойському,так би мовити відрацьовує за те що підсадив в крісло президента.
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11.08.2021 17:13 Відповісти
Если банк будет приватизирован - какого хрена они говорят чем ему заниматься?
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11.08.2021 18:38 Відповісти
ПриватБанк должен быть национализированным и никому его отдавать нельзя!!! А Бене и подавно ибо он украл с приватбанка больше 5 миллиардов долларов и должен сидеть, а ему сейчас банк вернуть хотят. Майданом нужно смыть всю грязь с Украины! Они все уже просто остое...
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11.08.2021 19:47 Відповісти
а вы думаете зеля просто так сел в кресло президента? именно для этого и сел, вернее, был посажен. а вовсе не для того, чтоб хоть как-то приблизить Украину к европейским стандартам жизни.
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12.08.2021 00:41 Відповісти
ПриватБанк должен быть национализированным.... Уже...
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12.08.2021 16:07 Відповісти
Так подождите, че ж про главное то не пишут? Вот положим продали "академики от КВН" курицу, несущую золотые яйца, а с "кредитами" республики Бенин, шо будет? Новому владельцу занимацца ими нафик не надо, это ж не его будут деньги. И государство ставит крест на 5,5 миллиарде долларов исчезнувших в Бенине? Вот так рассчитался Голоборотько за роль полученную из рук Игорь Валерьича?
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11.08.2021 21:41 Відповісти
а кто ж вам правду скажет? да никогда!
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12.08.2021 00:50 Відповісти
ой, тримайте мене семеро!! як же все цікаво! пройшло всього якихось нещасних два роки (а може аж цілих два роки!) як приват приватизовувати будуть!... і я навіть вангую, хто буде власником!
цинічно буде, якщо просто напряму - коломойша. ймовірніше замаскують якоюсь підставною фігурою.
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12.08.2021 00:39 Відповісти
"...соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 11 августа, по процедуре без обсуждения." обратите внимание: БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ !
т.е. решено и подготовлено давно, как вторжение рашки в крым... вот только не уточнили - чье именно распоряжение...
впрочем, в этой стране удивляться уже нечему, особенно после того, как клоун стал преЗедентом.
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12.08.2021 01:10 Відповісти
Распродажа Украины набирает обороты. Уже все продано. Осталось по мелочам: продать землю, доходные госбанки, порты... Потом это все грабят, банкротство и снова оно будет национализировано с рефинансированием с бюджета. Надеюсь, за 2 оставшихся года успеют приватизировать и свалить, где зелень не найдешь. Слава "мудрому наріду"!!!
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12.08.2021 07:08 Відповісти
росия уже национализировала "Юкос" Ходорковского,потом быстренько отдали под приватизацию. Итого-50 млрд.долларов,выплатить соучредителям, и т.д.
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12.08.2021 09:49 Відповісти
Приватбанком управляют рептилоиды - они отняли его у конкурентов и теперь продают чтобы поиметь гешефт.
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12.08.2021 10:16 Відповісти
 
 