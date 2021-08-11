Полицию Киева возглавил экс-начальник полиции Полтавской области

Министр внутренних дел Денис Монастырский назначил Ивана Выговского новым начальником Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

До назначения Выговский возглавлял полицию Полтавской области.

Министр заявил, что ожидает от нового главы столичной полиции усиления внимания к обеспечению публичной безопасности, особенно накануне 30-й годовщины независимости Украины.

Ранее главой полиции Киева был Андрей Крищенко. Утром 11 августа он сообщил об отставке. Крищенко возглавлял столичных полицейских с 15 декабря 2015 года.