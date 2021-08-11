Полицию Киева возглавил экс-начальник полиции Полтавской области
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Министр внутренних дел Денис Монастырский назначил Ивана Выговского новым начальником Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
До назначения Выговский возглавлял полицию Полтавской области.
Министр заявил, что ожидает от нового главы столичной полиции усиления внимания к обеспечению публичной безопасности, особенно накануне 30-й годовщины независимости Украины.
Ранее главой полиции Киева был Андрей Крищенко. Утром 11 августа он сообщил об отставке. Крищенко возглавлял столичных полицейских с 15 декабря 2015 года.
Джерело: МВД
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