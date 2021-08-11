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Кабмин снизил тариф на электроэнергию для 80% населения с 1 октября, – Шмыгаль (обновлено)

Новини БізнесЦензор Енергетика

Кабмин снизил тариф на электроэнергию для 80% населения с 1 октября, – Шмыгаль (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 11 августа, снизил тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют меньше 250 кВт-ч в месяц, с нынешних 1,68 грн до 1,44 грн за киловатт.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

"В то же время для тех украинских семей, которые потребляют больше 250 кВт-час в месяц, тарифы останутся без изменений", – подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что новые правила заработают с 1 октября.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко, представляя проект решения, уточнил, что вместе с введением новых тарифов на электроэнергию для населения будет внедрен новый механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии.

"Принятие этого документа позволит усилить защиту бытовых потребителей электроэнергии и внедрить финансовую модель возложения специальных обязанностей", – отметил глава Минэнерго.

По словам министра, снижение тарифа до 1,44 грн с НДС коснется 80% домохозяйств, которые потребляют до 250 КВт-ч электроэнергии в месяц.

"Возможность снижения тарифа достигается через внедрение новой модели возложения специальных обязанностей. Хочу отметить, что такая модель в Украине вводится впервые и предусматривает усиление роли государства через государственные генерирующие компании, в частности, "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", которые становятся ключевыми участниками ее реализации", – сказал Галущенко.

Министр отметил, что с целью подготовки всех участников рынка к введению новой модели ПСО она будет введена с 1 октября.

Кабмин снизил тариф на электроэнергию для 80% населения с 1 октября, – Шмыгаль 01

Напомним, в конце июля Кабинет министров в очередной раз на месяц продлил действие нынешнего тарифа на электроэнергию для населения, который с января составляет 1,68 грн за кВт-ч. В пояснительной записке к проекту решения отмечалось, что оно принято "учитывая необходимость продления защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию".

Изначально Минэнерго планировало ввести с 1 июля новые тарифы на электроэнергию в зависимости от объема потребления, но отложило это решение.

Затем планировалось, что новая модель, предусматривающая дифференцированные тарифы для населения в зависимости от объемов потребления, будет внедрена, начиная с последнего месяца лета. В частности, предусматривалось разделение потребителей на несколько категорий: самый низкий тариф, ниже 1,68 грн/кВт-ч, предполагался для потребителей с объемами до 100 кВт-ч, самый высокий – около 3,4 грн/кВт-ч для потребителей с объемами от 500 кВт-ч.

Напомним, 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 0,9 грн/кВт-ч.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Telegram


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Топ коментарі
+8
Отопление снижать должны в 2 раза минимум. Олигархи завысили тарифы - просто потому что захотели - это преступление и за него нужно карать! Выйдут Майданы по всей Украине через пару месяцев и должен быть сразу готов план, как гасить олигархов!
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11.08.2021 15:06
+6
Де вони бачили 80% домогосподарств (саме приватні будинки) зі споживанням до 250 кВт/г?? Приватний будинок - це автономне водопостачання (насосна станція) та багато інших споживачів, яких немає в міських квартирах. У мене навіть влітку не виходить менше 320-330 кВт, при тому, що всі споживачі - *******, доволі економні.
А взагалі, 24 копійки - це ну прямо глобальне зниження....
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11.08.2021 14:38
+6
Слышь, придурок, при Порохе моя мама за газ по 41 гривне не платила .. за 10 использованных кубов газа 80 грн и за трубу 330 грн в месяц другу зеленского Фирташу , получается 41 грн.за куб ... Это твоя гнида такое кэруе... Так что закрой свою харю...
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11.08.2021 17:20
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Это получается если в один месяц у меня накрутило 251 то тариф 1,68, а если если в другой месяц 249 то тариф 1,44
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11.08.2021 14:28 Відповісти
Логично бы было бОльший тариф только на те кВты,что сверх 250-ти
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11.08.2021 14:38 Відповісти
зачем рассраиваете порохнявых...пускай плотят по зелёному тарифу
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11.08.2021 15:52 Відповісти
Слышь, придурок, при Порохе моя мама за газ по 41 гривне не платила .. за 10 использованных кубов газа 80 грн и за трубу 330 грн в месяц другу зеленского Фирташу , получается 41 грн.за куб ... Это твоя гнида такое кэруе... Так что закрой свою харю...
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11.08.2021 17:20 Відповісти
Фирташ друг Зеленского??? Кабмин снизил тариф на электроэнергию для 80% населения с 1 октября, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7682 Шо серъёзно??
Вот это пороховату заносит....
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11.08.2021 18:59 Відповісти
P.S. и не бреши , у ботов мамы нет Кабмин снизил тариф на электроэнергию для 80% населения с 1 октября, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2596
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11.08.2021 19:00 Відповісти
у них методички заготовлены ...тренинг и т.д..-а тут такой облом как с стадионом
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11.08.2021 19:15 Відповісти
два номерных бота общаются между собой Кабмин снизил тариф на электроэнергию для 80% населения с 1 октября, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4402 До чего техника дошла Кабмин снизил тариф на электроэнергию для 80% населения с 1 октября, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4402
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11.08.2021 20:28 Відповісти
по делу есть что сказать? или обычное блаблабла...парашенка...блаблабла?
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11.08.2021 20:34 Відповісти
чей там друг-фигтащ?
-это же соратник министра экономики януковича -парашенка
выпейте зелёнки может попустит от 41 гривны
-до любых друзив парашенкив-ющэнкив был бессрочный контракт с туркменами 40 доларов за тыщу кубов
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11.08.2021 19:12 Відповісти
Память как у рыбок Гуппи, только недавно подняли тариф с 1,44 до 1,68 теперь снизили обратно, радуются Пороха клянут...... Рынок не работает, НКРЭКУ действует в интересах Ахметова, Энергоатом в убытках, Укренерго в убытках, бородатая бабушка и Ахметов увеличили свой капитал в два раза, а им тарифы уменьшили взад, идиоты необучаемые.
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12.08.2021 10:10 Відповісти
Де вони бачили 80% домогосподарств (саме приватні будинки) зі споживанням до 250 кВт/г?? Приватний будинок - це автономне водопостачання (насосна станція) та багато інших споживачів, яких немає в міських квартирах. У мене навіть влітку не виходить менше 320-330 кВт, при тому, що всі споживачі - *******, доволі економні.
А взагалі, 24 копійки - це ну прямо глобальне зниження....
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11.08.2021 14:38 Відповісти
от тому і 250 квт ...щоб насосна станція качала для битових цілей а не в басейн та фонтан
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11.08.2021 15:56 Відповісти
Нема ні басейну, ні фонтану. Все одно не виходить 250. У кого газова плита - так, у них вийде. Але їх далеко не 80%.
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11.08.2021 16:03 Відповісти
не гоніть бєса...якщо у вас стоїть регулятор на вході то ще 15-20% вам накручує і т.д..
-але коли ж у вас ще й кондішен...
8 квт -день достатньо навіть з справною насосною станцією та насосом котла і т.д..але ж коли бойлер і кожний день вани..то реально 500 квт на місяць...але вас напіолігархів не більше 25%
-так що заплотить ахмєтов з парашенком акциз з доходу від зеленої електроенергії і буде 1,44 за квт до 250 по витраті!
Б Р А В О!
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11.08.2021 18:58 Відповісти
Не знаю, про якого ви біса. Електрику робив у власному будинку під ключ сам. Кондиціонерів немає. Нічого зайвого не накручується. Бойлер 100 літрів - так, є. А також мультиварка, мікрохвильовка, тостер та інше (угу, напіволігарх мля... ) А... ще два ноута весь день в роботі (треба ж якось заробляти чесним фрілансерам)
Влітку йде 320-330 кВт/год на місяць, взимку (з урахуванням обігрівачів по "нічному" тарифу) 450-600 кВт/год.
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12.08.2021 09:54 Відповісти
Отопление снижать должны в 2 раза минимум. Олигархи завысили тарифы - просто потому что захотели - это преступление и за него нужно карать! Выйдут Майданы по всей Украине через пару месяцев и должен быть сразу готов план, как гасить олигархов!
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11.08.2021 15:06 Відповісти
приятно конечно но до цен сср еше очень далеко
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11.08.2021 17:51 Відповісти
в ссср и 3 копейки за квт было некоторым дорого..и накидывали на провода,и тайные розетки мимо счётчика,а манипулции с счётчиком и т.д..
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11.08.2021 19:04 Відповісти
Що ж тут приємного? Було 90 коп., потім підняли до 1,68 грн., а тепер типу знизили до 1,44 (і то тільки до 250 кВт), так що кланятись і дякувати тут не потрібно Кабмин снизил тариф на электроэнергию для 80% населения с 1 октября, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4333
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12.08.2021 09:49 Відповісти
они всегда так делают сначала поднимут а потом типа опускакают но остакться выше чем было а было вообше по 3 копейки
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12.08.2021 09:59 Відповісти
Благодетели ёптать! Подняли в разы, скинули на 20 копеек и тут же возвели себя в ранг святых! Зеленоиды сейчас завоют дифирамбы по отеческую заботу!
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11.08.2021 20:43 Відповісти
Очередное надувательство)) летом ещё можно как-то вложиться в эти квты, а в октябре, когда уже холодно . а отопление не включено, народ включает обогреватели и... это просто издевательство , а не защита потребителей! А, те кто использует электороотопление ?
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11.08.2021 20:44 Відповісти
********** обіцянку знизити тарифи виконав!

Радуйся нарід, тепер можна скільки хочеш використовувати електроеергії, навіть замість газу)
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11.08.2021 21:31 Відповісти
Ви не про те думаєте.
З одного боку рапортують що на ТЕС нема вугілля, а з іншого - зменшують ціну на е/е.
Це все виглядає логічним тільки в одному випадку - якщо хочеш зробити хаос в енергетиці і покласти її перед зимою
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11.08.2021 21:45 Відповісти
Порахуйте будь ласка,, знову обдурили красиво і мудро, ,вміють же головне знову ті хто копійки рахує, бідніших до 100квт на 54 грн. а хто 250 на 18 грн, а головне ЗНИЗИЛИ, і то з жовтня, Українці Вас знову за лохів держуть- надули, навіть у такій мелочі,,а як у головних українських питаннях , а Ви все гризитесь між собою, як останні дурні кому приплачують ,а хто просто ідіот (100х90=90)+(150х1,68=252)=342;та 250Х1,44=360 різниця 18 грн помножена на млн домогосподарств з Ваших кишень, і це тільки в цьому Мабуть знову шось не ясно,
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11.08.2021 22:10 Відповісти
у мене взимку виходить десь1500 кВт у місяць і це я навіть не топлю електрокотлом, а лише підтоплюю у допомогу твердопаливному. про які 168 кВт мова? Кабмин снизил тариф на электроэнергию для 80% населения с 1 октября, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4811
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11.08.2021 22:19 Відповісти
жульё запарилось говнорейтинги покупать
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11.08.2021 22:20 Відповісти
У кого это 250 квт? У тех у кого одна лампочка в комнате общаги ? Кто раз в месяц моется и стиральную машину раз в квартал включает? Про наличие кондиционера и остальных благ цивилизации типа утюга ,я вообще молчу.
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12.08.2021 10:47 Відповісти
Молодцы!
Главное - чтобы не прервалась историческая память!
Чтобы каждый украинский малыш усвоил вековую мечту светлого будущего своих родителей - не зарабатывать больше, а платить меньше!
Слава КПРС !
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12.08.2021 11:30 Відповісти
Браво, креативний лохотрон! а тим в кого більше 250, то піднести в 2 рази.
Знов починаємо підтримувати клас люмпенів?!

Одразу скажу, до енергозбереження цей пірует ніяк не відноситься.
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12.08.2021 12:22 Відповісти
Не влада , а наперсточники ! Если где то снизили цены , значит в другом их подняли ! Скорее всего с нас сдерут шкуры за отопление ! Ибо всё подогнали под зимний сезон !
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14.08.2021 06:44 Відповісти
Примета ! Если цены ползут вверх за отопление , значит зима будет холодная !
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14.08.2021 06:46 Відповісти
 
 