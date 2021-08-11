Кабмин снизил тариф на электроэнергию для 80% населения с 1 октября, – Шмыгаль (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 11 августа, снизил тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют меньше 250 кВт-ч в месяц, с нынешних 1,68 грн до 1,44 грн за киловатт.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

"В то же время для тех украинских семей, которые потребляют больше 250 кВт-час в месяц, тарифы останутся без изменений", – подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что новые правила заработают с 1 октября.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко, представляя проект решения, уточнил, что вместе с введением новых тарифов на электроэнергию для населения будет внедрен новый механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии.

"Принятие этого документа позволит усилить защиту бытовых потребителей электроэнергии и внедрить финансовую модель возложения специальных обязанностей", – отметил глава Минэнерго.

По словам министра, снижение тарифа до 1,44 грн с НДС коснется 80% домохозяйств, которые потребляют до 250 КВт-ч электроэнергии в месяц.

"Возможность снижения тарифа достигается через внедрение новой модели возложения специальных обязанностей. Хочу отметить, что такая модель в Украине вводится впервые и предусматривает усиление роли государства через государственные генерирующие компании, в частности, "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", которые становятся ключевыми участниками ее реализации", – сказал Галущенко.

Министр отметил, что с целью подготовки всех участников рынка к введению новой модели ПСО она будет введена с 1 октября.

Напомним, в конце июля Кабинет министров в очередной раз на месяц продлил действие нынешнего тарифа на электроэнергию для населения, который с января составляет 1,68 грн за кВт-ч. В пояснительной записке к проекту решения отмечалось, что оно принято "учитывая необходимость продления защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию".

Изначально Минэнерго планировало ввести с 1 июля новые тарифы на электроэнергию в зависимости от объема потребления, но отложило это решение.

Затем планировалось, что новая модель, предусматривающая дифференцированные тарифы для населения в зависимости от объемов потребления, будет внедрена, начиная с последнего месяца лета. В частности, предусматривалось разделение потребителей на несколько категорий: самый низкий тариф, ниже 1,68 грн/кВт-ч, предполагался для потребителей с объемами до 100 кВт-ч, самый высокий – около 3,4 грн/кВт-ч для потребителей с объемами от 500 кВт-ч.

Напомним, 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 0,9 грн/кВт-ч.