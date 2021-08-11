Кабмин продлил карантин до 1 октября (обновлено)

Кабинет министром на своем заседании в среду, 11 августа, продлил действие карантинных ограничений до 1 октября.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, открывая заседание правительства.

"Текущая эпидемиологическая ситуация полностью контролируема, но, к сожалению, специалисты фиксируют первые негативные тенденции относительно роста количества госпитализации тяжелых больных. Поэтому, учитывая текущую ситуацию, правительство сегодня принимает постановление, которым продлевает режим чрежзвычайной ситуации и адаптивный карантин до 1 октября 2021 года", – сказал Шмыгаль.

Впоследствии в пресс-службе Минздрава уточнили, что решение о продлении карантина было принято.

Как сообщалось, Кабинет министров 16 июня продлил действие карантина в Украине до 31 августа. При этом правительство смягчило карантинные требования к проведению массовых мероприятий, а также разрешило работу ночных клубов и заведений временного размещения.