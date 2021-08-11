Цены на автогаз в крупных сетях АЗС продолжили рекордный рост

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 11 августа достигла рекордных 17,38 грн/л, добавив еще три копейки за литр к показателям 10 августа.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в сети KLO продукт подорожал на 10 копеек – до 17,59 грн/л. На столько же подорожал продукт на АЗС "Рур груп" – до 17,59 грн/л.

"Авантаж 7" и UPG подняли цены на 20 копеек – до 16,78 и 17,35 грн/л соответственно.

Такие сети как Shell, "Параллель", "БРСМ-Нафта", "Кворум", Motto и "Овис" повысили цены в пределах 5-60 копеек за литр.

Отметим, средняя розничная цена ресурса с начала июля по 11 августа выросла на 2,01 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 29 050 грн/т.