Украина планирует начать переговоры о свободной торговле с США, – первый вице-премьер

Украина рассчитывает начать переговоры о свободной торговле с США в ходе визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко, передает Интерфакс-Украина.

"В ходе визита президента в США мы хотим достичь договоренностей начать переговоры о свободной торговле с США", – сказал Любченко в интервью агентству.

Помимо этого, Украина провела предварительную работу по расширению зоны свободной торговли (ЗСТ) с Канадой.

"Надеюсь, в этом году завершим переговоры о расширении ЗСТ на сферу услуг и взаимную защиту инвестиций", – отметил первый вице-премьер.

Он добавил, что канадская сторона заинтересована в этом, поскольку имеет большой инвестиционный потенциал, сконцентрированный в частных пенсионных фондах.