В Киеве ограничат движение по мосту на Троещину до конца месяца
Новини БізнесЦензор Транспорт
В Киеве с 21:00 13 августа до 30 августа на Северном мосту частично ограничат движение транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации с ссылкой на "Киевавтодор".
Отмечается, что на Северном мосту начинается средний ремонт покрытия. Дорожники будут работать в направлении левого берега. Ремонт стартует в ночь на субботу, 14 августа.
Во время работ движение будет частично ограничено.
Джерело: КГГА
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...