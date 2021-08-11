В Киеве ограничат движение по мосту на Троещину до конца месяца

В Киеве с 21:00 13 августа до 30 августа на Северном мосту частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации с ссылкой на "Киевавтодор".

Отмечается, что на Северном мосту начинается средний ремонт покрытия. Дорожники будут работать в направлении левого берега. Ремонт стартует в ночь на субботу, 14 августа.

Во время работ движение будет частично ограничено.