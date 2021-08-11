Комиссия Кабмина проверит необходимость продления ограничений на импорт серной кислоты
Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Промисловість
Межведомственная комиссия по международной торговли обновленным составом решила пересмотреть целесообразность продления действия специальных мероприятий относительно импорта в Украину серной кислоты и олеума независимо от страны происхождения и экспорта.
Решение было принято после обращения отечественных производителей продукции, сообщил заместитель министра экономики Сергей Теленик, передает пресс-служба министерства.
По его словам, комиссия установила достаточность оснований для пересмотра специальных мероприятий.
"Было определено, что приведенная в обращении информация свидетельствует, что такая практика положительно повлияла на деятельность отечественных производителей. Впрочем, пока еще не полностью устранены последствия причиненного им вреда и находятся в процессе адаптации к условиям конкуренции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для определения целесообразности продления строка применения специальных мероприятий в процессе пересмотра будут исследованы все факторы, с учетом интересов производителей и потребителей данной продукции.
Читайте также: Комиссия Кабмина пересмотрела квоту на импорт серной кислоты после просьбы завода Ахметова
Как сообщалось, в июле 2018 года Украина ввела квоты на импорт серной кислоты и олеума, независимо от страны происхождения, сроком на 3 года. С 1 сентября 2020 года квота должна была составить 33,9 тыс. тонн для Беларуси, для России – 9,5 тыс. тонн, других стран – 4,8 тыс. тонн в год.
Как писал БизнесЦензор, введения спецпошлин на импорт серной кислоты требовали ее основные производители в Украине – ГП "Восточный ГОК", ГП "Сумыхимпром" и ООО "НПП "Зоря" и ООО "Первое химическое объединение".
Против этого выступали отечественные металлурги, которые используют дешевую российскую и белорусскую серную кислоту в производстве и опасаются роста цен на нее на внутреннем рынке из-за введения пошлин.
Будь ласка, зачекайте...