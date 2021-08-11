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Власти Киева возобновят движение скоростного трамвая на Борщаговку с 12 августа

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Власти Киева возобновят движение скоростного трамвая на Борщаговку с 12 августа

С 12 августа возобновляется движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Тelegram.

Отмечается, что схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и временного автобусного маршрута №2-Т остаются прежними:

  • маршрут № 1 – "Станция "Старовокзальная" – Михайловская Борщаговка";
  • маршрут № 3 – "Станция "Старовокзальная" – станция "Ромена Роллана";
  • временный автобусный маршрут № 2-Т – "Михайловская Борщаговка – Кольцевая дорога".

Однако в КГГА подчеркнули, что в связи с проведением капитального ремонта, трамваи будут проходить станцию "Индустриальную" транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  КГГА


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