НАБУ обнаружило схему хищения 27 миллионов при реконструкции площади в Николаеве (обновлено)

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему, в результате которой громаде Николаева нанесен ущерб в 26,8 млн грн.

Речь идет о завладении бюджетными средствами во время реконструкции Соборной площади города, сообщает пресс-служба НАБУ.

Участниками схемы следствие на сегодняшний день считает восемь человек: заместителя мэра Николаева, первого заместителя директора одного из департаментов Николаевского горсовета, а также директоров шести частных компаний, один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета.

Чиновников Николаевского горсовета и двух руководителей частных компаний задержали накануне в порядке ст. 208 УПК Украины. Остальным лицам сообщили о подозрении. При этом следствие допускает, что замглавы Николаева пытался покинуть территорию Украины: его задержали в международном пункте пропуска "Лужанка-Берегшурань" на границе с Венгрией.

11 августа задержанному заместителю Николаевского городского головы детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 26,8 млн грн. Подозрение подписала Генеральный прокурор, уточнили в пресс-службе НАБУ.

Кроме того, вечером 10 августа 2021 о подозрении также сообщили задержанным первому заместителю директора одного из департаментов Николаевского городского совета и двум руководителям частных компаний (один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета). Их действия квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины.

Таким образом общее количество подозреваемых в коррупционной схеме, по которой общине Николаева нанесен ущерб составляет восемь человек.

По данным следствия, в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади в Одессе.

Как установило следствие, заместитель Николаевского головы и первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью лицами - директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы. Однако, как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесено более 26,8 млн грн убытков местной общине.