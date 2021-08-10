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Германия с октября перестанет покрывать расходы на проведение экспресс-тестов на коронавирус

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Германия с октября перестанет покрывать расходы на проведение экспресс-тестов на коронавирус

В Германии с 11 октября государство больше не будет покрывать расходы на проведение экспресс-тестов на коронавирус.

Такой договоренности достигли канцлер Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель, передает Европейская правда.

В октябре те, кто захочет сделать быстрый тест на коронавирус, будут вынуждены оплачивать его самостоятельно.

Таким образом Германия стремится привлечь как можно больше жителей к вакцинации от коронавируса.

В то же время бесплатные экспресс-тесты по-прежнему должны получать люди, которые по объективным причинам не могут быть вакцинированы и для которых нет общих рекомендаций по вакцинации.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия спроса немецкие земли хотят вернуть федеральному правительству по меньшей мере 2,3 млн доз вакцин.

В середине июля канцлер Ангела Меркель сообщила, что Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины против коронавируса.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Европейская правда


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