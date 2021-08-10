Власти Эстонии упростят увольнение выступающих против вакцинации работников

Правительство Эстонии достигло принципиальной договоренности о процедуре, что упростит работодателям увольнять работников, которые выступают против вакцинации и тестирования на коронавирус.

В частности, у работодателей появится возможность требовать от людей, работающих на местах с повышенным риском инфицирования, предъявить сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании или негативном результате теста на коронавирус, сообщает эстонское издание ERR.

"Мы считаем, что в случае широкого распространения коронавируса рабочие места, где сотрудник контактирует с более чем 50 людьми, считаются подверженными более высокому риску заражения. В этих ситуациях целесообразно прежде всего предъявлять справку о вакцинации, перенесенном заболевании или негативном результате теста", - сказал министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк.

В случае повышенных требований ограничение необязательно составляет 50 человек.

"Если мы говорим, например, о сфере социального обеспечения, то более строгие ограничительные меры являются оправданными", - объяснил Кийк.

"Если в течение дня вы контактируете менее чем с 50 людьми, но речь идет о людях с более слабой иммунной системой и пожилых пациентах, то в действительности риск [заражения] выше. На основании этого можно ходатайствовать о вакцинации всех сотрудников, как это сделала Таллиннская скорая помощь. Это необходимо, чтобы минимизировать риски", - отметил министр здоровья и труда.

Правительство предлагает предоставить работодателям возможность также в упрощенном порядке расторгнуть трудовой договор с сотрудниками, если они откажутся предъявить сертификат или откажутся пройти тестирование.

Тестирование на коронавирус по-прежнему оплачивает работодатель. В качестве альтернативы работодатель может реорганизовать работу или потребовать, чтобы работник носил маску.