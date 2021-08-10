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Для депутатов Верховной Рады купили новых автомобилей Toyota на 18 миллионов

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Для депутатов Верховной Рады купили новых автомобилей Toyota на 18 миллионов

Автобаза управления делами аппарата Верховной Рады 6 августа заключила соглашение с ООО "Артмотор" на поставку автомобилей Toyota Camry общей стоимостью 17,91 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Скидка по итогам тендера составила менее 1%. Единственным конкурентом победителя торгов было ООО "Фирма "Алмаз Мотор, ЛТД" с предложением 17,95 млн грн.

Согласно договору, Рада заказала 21 черную машину Toyota Camry комплектации Comfort 2021 года выпуска с гарантией 100 тыс. км пробега на условиях последующей оплаты в течение месяца.

Заказанная комплектация включает в себя бензиновый тип двигателя, легкосплавные колесные диски R17, отделку кресел и внутренних поверхностей дверей тканью, кожаный руль, климат-контроль, мультимедийную систему с дисплеем диагональю 7 дюймов.

К каждой машине Автобаза парламента также заказала дополнительные опции, которые не входят в комплектацию Comfort, а именно полное тонирование, комплект зимней резины, замок КПП Construct, защиту двигателя из стали и автомобильный набор, в который входит жилет, огнетушитель, трос, аптечка и тому подобное.

Одна машина такой комплектации стоит 852,85 тыс. грн. На сайте официального дилера Toyota в Украине автомобиль комплектации Comfort, который уже привезен в Украину, стоит 785,76 тыс. грн, то есть на 67 тыс. грн за штуку дешевле. В эту сумму могут закладывать предпродажную подготовку автомобиля и дополнительные опции. 860 тыс. грн на сайте стоят машины Toyota Сamry в комплектации Elegance.

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ООО "Артмотор" является уполномоченным дилером компании с иностранными инвестициями "Тойота-Украина". Это первый крупный подряд компании – до этого она преимущественно выигрывала тендеры по техническому обслуживанию машин на сумму до 3 млн гривен.

Конечными бенефициарами сумского предприятия указаны Татьяна Акимова и Лариса Атапина, а руководителем – Иван Быков. До октября 2020 года Атапина была основательницей ООО "Артсити" – харьковского дилера автомобилей Toyota в Украине.

Как сообщалось, в конце 2020 года Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности  заказало этой же компании 3 машины Toyota Camry класса Сomfort еще дороже – по 899,6 тыс. грн за штуку.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


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