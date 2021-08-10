За задержанного за взятку главу облсовета от "Слуги народа" внесли 3 миллиона залога

За главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна внесли почти 3 млн грн залога в качестве меры пресечения по делу по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), передает "Слово и дело".

"За главу Харьковского областного совета, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, внесли 2 млн 996,4 тыс. грн залога", – сообщила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.

Как сообщалось, на минувшей неделе НАБУ сообщило о подозрении председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасяну (фракция "Слуга народа") в получении взятки в размере 1,05 млн грн за сохранение на должности директора коммунального предприятия. Суд избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн.

Ранее, в июле, НАБУ задержало по этому же делу заместителя главы Харьковского областного совета Андея Малыша, который избрался в облсовет по спискам партии "ОПЗЖ", а также адвоката.