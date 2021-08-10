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Кабмин отменил плату для собственников судов за разведение мостов

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Кабмин отменил плату для собственников судов за разведение мостов

Кабинет министров внес изменения в Устав железных дорог Украины, обязав владельцев разводных мостов с 1 января 2022 года безвозмездно обеспечивать их подъем и раскрытие для прохода судов.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующее решение правительство приняло на прошлой неделе.

В министерстве пояснили, что сейчас перевозчики в Украине вносят плату за разведение ферм мостов, что негативно влияет на развитие речного судоходства, приводит к удорожанию речной логистики и мешает увеличению объемов перевозок речным транспортом.

Согласно же решению Кабмина, с января 2022 года владельцы разводных мостов на внутренних водных путях будут обязаны:

  • обеспечить наличие и надежную работу средств навигационного и другого оборудования, необходимого для своевременного и безопасного прохождения судов через судоходные разводные пролеты мостов;
  • обеспечить бесплатный подъем, поворот, раскрытие разводных мостов для пропуска судов и плавучих объектов;
  • подавать в Государственную службу морского и речного транспорта информацию о запланированных на год профилактических и ремонтных работах, что позволит планировать необходимые перерывы в навигации на отдельных участках внутренних водных путей.

Автор: Михайло Орлюк
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