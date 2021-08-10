В Украине от коронавируса привились больше 2000 коллективов, – Ляшко

От коронавируса в Украине привиты более 2,3 тыс. организованных коллективов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Уже более 2 тыс. коллективов привиты от COVID-19 и защищены от тяжелой формы коронавирусной болезни. Это также и безопасное рабочее пространство и возможность в случае введения жестких карантинных ограничений продолжать работать", - написал Ляшко.

Он напомнил, что, если в коллективе есть более 50 желающих вакцинироваться, то можно записываться на прививку по телефону контакт-центра Минздрава: 0 800 60 20 19.

За 9 августа 2021 года записалось 17 коллективов (1 472 человека), за весь период - 4 672 коллектива (569 031 человек).

"Кроме того, мы разрешили вакцинировать членов семьи одновременно с коллективом", - добавил Ляшко.

"За последние три месяца лишь 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы", - также отметил Ляшко.