Нацбанк выпустит пять памятных монет к 30-летию Независимости. ФОТО
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По случаю годовщины независимости Украины Национальный банк введет в обращение четыре памятные монеты "К 30-летию Независимости Украины" из серии "Возрождение украинской государственности":
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Как сообщается, будут выпущены следующие монеты:
- номиналом 5 грн из нейзильбера (украшена цветной печатью, тампопечатью) тиражом 50 тыс. штук - с 10 августа 2021 года;
- номиналом 10 грн из серебра (украшена цветной печатью, тампопечатью), тиражом 3 тыс. штук - с 17 августа 2021 года;
- номиналом 50 грн из серебра (украшена локальной позолотой), тиражом 500 штук - с 17 августа 2021 года;
- номиналом 250 грн из золота, тиражом до 400 штук - с 17 августа 2021 года.
Дополнительно Национальный банк к этому празднику отчеканит новую инвестиционную монету Украины. Монета "30 лет независимости Украины" номиналом 1 грн из серебра, которая будет введена в обращение 17 августа 2021 года тиражом 15 тыс. штук.
Собственное монетное производство в Украине создано в 1998 году. Подрядчиком строительства был австрийский монетный двор.
За год предприятие способно изготовить около 1,2 млрд оборотных монет, около 1 млн памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов.
За время своего существования на предприятии было отчеканено более 20 млн памятных монет, более 11 млрд разменных и оборотных монет.
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Невідомі хакери здійснили атаку на платформу Poly Network, здійснивши крадіжку криптовалюти на 610 мільйонів доларів США.Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Це була одна з найбільших крадіжок криптовалюти у світі на сьогодні.
Зазначається, що Poly Network є платформою, яка прагне з'єднати різні блокчейни, щоб вони могли працювати разом. При цьому блокчейн - це ланцюжок записів, на якому базуються різні криптовалюти. Кожна криптовалюта має свій власний блокчейн, і вони різняться між собою.
Poly Network вже попросила у соцмережах налагодити зв'язок із хакерами і закликала їх «повернути вкрадені активи».
Експерти з безпекової компанії SlowMist заявили, що всього були вкрадено криптовалюти вартістю 610 мільйонів доларів США, які своєю чергою були переведені на три різні адреси.