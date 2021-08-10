Иран сообщил о срыве Россией сроков поставки вакцин от коронавируса

Россия поставила в Иран только 1 миллион доз из законтрактованных в январе 62 млн доз вакцин от коронавируса Спутник V.

Об этом на конференции заявил посол Ирана в России Казем Джалали, передает РБК.

"У нас есть контракт с Россией на 62 млн доз (вакцины от коронавируса), получили мы 1 млн 20 тыс. доз. Мы, конечно же, хотели, чтобы оставшаяся часть вакцин как можно скорее была поставлена в Иран", – сказал посол.

Вопрос, когда Иран рассчитывает получить вакцины, посол переадресовал российским коллегам.

"Этот вопрос надо задать нашим российским коллегам, поскольку то, что мы могли сделать – это заключить контракт и попросить поставить в нашу страну, и это было сделано, договор был заключен нашим правительством. Но до сих пор маленькая часть контракта реализована, а оставшаяся не реализована", – указал посол.

Дипломат добавил, что "это оказало очень плохое влияние на общественное мнение в Иране".

"Я в своих встречах с российскими ответственными лицами об этом говорил. Вакцина могла бы стать хорошим инструментом для развития публичной дипломатии... а сейчас влияние отчасти отрицательное", – обратил внимание иранский посол.

По его словам, в Иране понимают, что Россия должна укрепить свое собственное производство, поэтому Тегеран не видит "злых намерений в этом вопросе".

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В Российском фонде прямых инвестиций в свою очередь напомнили, что ранее сообщали о временных задержках с поставкой второго компонента из-за значительного увеличения мощностей по производству вакцин. В сообщении говорилось, что задержки будут полностью устранены в августе.

Контракт на поставку разработанной в России вакцины "Спутник V" в Иран был заключен в январе этого года. В апреле этого года посол Джалали сообщал, что контракт был на закупку 60 млн доз вакцин, что позволило бы вакцинировать 30 млн человек. Всего в Иране проживает почти 90 млн человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Иране переболели более 4 млн человек, 94 тыс. человек скончались.